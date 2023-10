Pace fatta tra Mara Venier e Simona Ventura. Perché avevano litigato

Dopo anni di astio Simona Ventura e Mara Venier hanno deciso di sotterrare l'ascia di guerra. Da tempo le due conduttrici avevano preso le distanze l'una dall'altra a causa di vicende personali legate al passato, ma "Ballando con le stelle" ha offerto loro l'occasione di fare pace e l'abbraccio avvenuto in diretta a “Domenica In” lo testimonia.

I motivi della lite

Tra Simona Ventura e Mara Venier i rapporti sono sempre stati altalenanti. Entrambe dal carattere forte e prime donne in tv, nel 2014 tra le due conduttrici c'erano già stati attriti nonostante il rapporto di parentela tra loro. Simona era fidanzata con Gian Gerolamo Carraro, Gerò, figlio del marito di Mara Venier, Nicola Carraro. "Abbiamo litigato per colpa di una terza persona che ha raccontato bugie a cui lei ha creduto ", disse la Ventura a Maurizio Costanzo ne "L'intervista". Ma poi le due donne si erano riavvicinate nel 2015, a causa della morte della madre della Venier, e la pace era stata sancita in diretta a "L'Isola dei famosi". Alla fine del 2016, però, la nuova rottura. "È andato tutto bene fino a quando sono andata una sera da lei e Nicola e ha scoperto che avrei fatto il programma "Selfie", prodotto da Maria De Filippi. Da allora non mi parla più, Mara fa così: tira su dei muri con le persone ", rivelò ancora la Ventura da Costanzo. E da quel momento, complice anche l'addio tra Gerò e Simona nel 2018, Venier e Ventura non si sono più parlate.

Cosa è successo a Domenica In