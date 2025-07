"Un sigaro, una gnocca...": Ferrero a Belve. E la Fagnani reagisce così

L'intervista di Massimo Ferrero a Belve è stata una delle più discusse dell'ultima stagione del programma condotto da Francesca Fagnani su Rai Due. Il "Viperetta", come viene spesso soprannominato, ha parlato a ruota libera e senza filtri, talvolta mettendo anche in difficoltà la giornalista sulle repliche da dare alle risposte del produttore cinematografico. Parte dell'intervista è stata concentrata sulle trasgressioni dell'ex presidente della Sampdoria.

" Le piace bere un po' di più... ", ha detto la conduttrice mentre i due parlavano dello stile di vita godereccio che Ferrero non ha mai nascosto di fare in gioventù ma anche oggi. " Mi piace bere durante il pasto oppure alle feste… Il sigaro, la gnocca, un whisky... ", ha risposto il produttore, suscitando la risposta spontanea di Fagnani: " Che cliché... ". Una replica, quella della giornalista, tesa a sottolineare uno degli stereotipi maschili più basilari. Ma la risposta della conduttrice non ha trovato una risposta efficace ai fini dell'intervista, perché Ferrero è parso non cogliere la stoccata di Fagnani: " Chi è? ". Percependo che il suo ospite non aveva capito la sua risposta, Ferragni ha preferito andare oltre, " niente, lasci stare ", mentre Ferrero continuava a chiedersi chi fosse "cliché". Un momento surreale dell'intervista, che ha scatenato l'ironia di molti che si sono chiesti se l'ex presidente della Sampdoria fosse serio nel non capire una parola come "cliché".