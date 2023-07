"In silenzio un idiota...". Quella frecciata di Amadeus a Morgan

Sanremo 2024 è solo un miraggio ma la polemica già infiamma. (Niente di strano) Protagonisti Morgan, Vittorio Sgarbi e Amadeus. I primi due hanno messo in discussione l'egemonia sanremese di Amadeus, che da cinque anni è conduttore e direttore artistico della kermesse canora e lui, per contro, si è risentito con un post sibillino pubblicato su Instagram. Ma andiamo per ordine.

Vittorio Sgarbi e Morgan sono stati sul palco del MAXXI di Roma e tra i vari temi affrontati c'è stato spazio anche per parlare del festival di Sanremo. Il Sottosegretario alla Cultura ha puntato l'attenzione sul doppio ruolo di Amadeus a Sanremo, mettendolo in discussione: " Possibile che debba scegliere anche le canzoni, faccia il presentatore e basta ". E alle parole di Sgarbi hanno fatto seguito quelle di Morgan: " Mi sembra un atto antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo" . Dal 2020, infatti, il presentatore è alla guida del Festival nel doppio ruolo di direttore artistico e conduttore, blindato da un contratto che il suo agente, Lucio Presta, è riuscito a strappare ai vertici Rai quattro anni fa. E la battuta di Castoldi non si è fatta attendere: " Ci ha messo le tende ".