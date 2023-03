"Silenzio!", "Perché devo stare zitta?". Oriana si ribella nel fuorionda al Gf vip

Il finale di stagione del Grande fratello vip sta riservando sorprese. Tra squalifiche, rimproveri e uscite di scena choc (vedi Antonella Fiordelisi) il reality più chiacchierato della tv ha regalato una nuova perla con protagonista Oriana Marzoli. Zitta, zitta la venezuelana ha conquistato il pubblico con la sua esuberanza e si è guadagnata la finale. Ma i suoi eccessi e le continue polemiche hanno portato al limite gli autori, che non perdono occasione per rimproverarla. L'ultima "bacchettata" è arrivata in diretta. Oriana stava polemizzando con Nikita sull'uscita di Antonella e una voce vuori campo l'ha invitata a stare zitta. La Marzoli ha insistito e il rimprovero si è fatto deciso: " Silenzio !". E a quel punto la venezuelana si è risentita: " Ma perché devo stare zitta uffa?! ". Ci mancavano le bizze al Gf Vip.

Giacomo Urtis una ne pensa mille ne dice. Dopo le sparate sulla sua ambigua relazione con Fabrizio Corona, il chirurgo-influencer ha rilasciato una lunga intervista a Novella2000 confessando di essere stato corteggiato (no, non fisicamente) da Rocco Siffredi. Il pornoattore e regista gli avrebbe fatto una proposta lavorativa per entrare nel mondo dell'hard ma Urtis ha rifiutato. Che c'è di strano? Beh, Urtis lo ha dichiarato anche a Belve, ma in puntata lo spezzone è stato tagliato. Motivo: Rocco ha negato di aver mai fatto proposte a Giacomo Urtis: " C'è stato un taglio. Quando mi sono sono chiesto che fine avesse fatto la dichiarazione su Rocco, gli autori mi hanno risposto che lui ha smentito ". Uhm, catta ci cova. Chi dice la verità e chi no?