Sinner e il nuovo flirt con una modella statunitense: ecco cosa sappiamo

Jannik Sinner fa discutere dentro e fuori dal campo. Una dichiarazione importante, da poche ora, ha fatto impazzire il gossip e il nome della nuova presunta fiamma ha già fatto il giro del web. A chi appartiene il cuore del campione azzurro? Oltre a Laila Hasanovic, che è già nota alle cronache e sarebbe la presunta fidanzata, ci sarebbe un altro nome. Questa volta una modella americana. A ben vedere, infatti, Laila Hasanovic, che ora calca il red carpet di Venezia 2025, non ha mai ufficializzato una relazione con il campione italiano.

Durante una diretta radio, come riporta il settimanale "Chi", le sorelle di Brooks Nader, modella di "Sports Illustrated", hanno citato Jannik Sinner tra i corteggiatori della 28enne statunitense. Su Radio Page Six le sorelle hanno parlato del cosiddetto "roster", vale a dire la lista di corteggiatori di una star. Tra questi sarebbe spuntato il nome di Jannik Sinner, a seguito di un gioco di parole: "Il suo nome fa rima con winner", hanno detto tra battute e risatine. Il collegamento col nome del campione è stato dunque immediato. Sinner e winner, d'altronde, fanno rima.

A far discutere è stata la reazione della diretta interessata e degli opinionisti presenti in studio. La reazione di Brooks è parsa sospetta perché la modella ha cercato di zittire le sorelle con una risata. Poi, a stretto giro, è arrivata la stoccata: "Basta parlare, mi state facendo sudare!". Ma in studio è arrivata una replica tanto divertente quanto esplicita: "Dinner with Sinner?".

La top model, 28 anni, originaria della Louisiana e trasferitasi giovanissima a New York per inseguire il sogno della moda, è considerata una delle nuove icone americane: oltre alle copertine, è seguitissima su Instagram dove racconta la sua vita tra shooting, eventi e vacanze glamour.