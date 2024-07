Fedez annulla tre date. Il chirurgo: "Basta accusarlo di abuso di sostanze"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ultimo ricovero in ospedale è costato caro a Fedez e non solo dal punto di vista della salute. Il rapper ha infatti annunciato che, a seguito dell'emorragia interna avuta negli scorsi giorni, non potrà presenziare agli eventi programmati per questo fine settimana. Sabato 13 luglio Fedez si sarebbe dovuto esibire al White Different Club di Corigliano Rossano a Cosenza e poi alla discoteca Miraya Beach Park sul lungomare di Giovino a Catanzaro. Ma il rapper si è visto costretto ad annullare i suoi show a causa del recente ricovero. Il medico di Federico Lucia però rassicura i fan: "Tornerà presto ai suoi impegni".

L’annuncio di Fedez su Instagram

"E' con grande rammarico che mi trovo costretto ad annullare le date previste per sabato. Ho bisogno di riposo e di recuperare un po’ le forze". Con queste parole Fedez ha annunciato la cancellazione dei dj-set che erano in programma nelle prossime ore nel sud Italia. Come già era accaduto in passato, Federico Lucia ha scelto il suo profilo Instagram per comunicare ufficialmente lo stop ai due live previsti per il weekend.

Che gli eventi fossero a rischio Fedez lo aveva già preannunciato prima che lo dimettessero dall'ospedale, dove è rimasto ricoverato tre giorni dopo l'ultimo episodio emorragico. "Devono valutare se posso fare gli show dj set previsti, spero di sì perché non vedevo l'ora di suonare. L'altro ieri ero in studio a preparare lo show ed ero gasatissimo. Speriamo almeno questo dai", aveva detto Fedez parlando ai suoi fan sempre su Instagram. Poi aveva fatto una precisazione sulle cause del suo ricovero: "Parlano di un mio abuso di alcol o droghe ma non è assolutamente così. L'emorragia interna è dovuta al fatto che laddove sono stato operato per la rimozione del tumore sono più fragile".

Le parole del medico Zappa

A rassicurare tutti sulle condizioni di salute del rapper è stato Marco Antonio Zappa, il chirurgo che a fine settembre 2023 curò in urgenza Fedez: "Qualche giorno di tranquillità e Fedez potrà riprendere serenamente la sua attività lavorativa". Il medico ha poi chiarito che questa volta “l'emorragia è stata bloccata con l'applicazione di clip endoscopiche” e che il breve stop imposto al cantante di Rozzano è prassi in casi simili. "Fedez potrà onorare i suoi impegni. Anche se il sanguinamento è un evento che può ripetersi. E non è che ogni volta ci dovrà essere qualcuno che lo attacca accusandolo di abuso di alcol e droga. Non è così. Lo conosco e ne sono sicuro", ha concluso il chirurgo parlando con l’agenzia di stampa Adnkronos.

Come sta ora Fedez

Dopo avere lasciato il Policlinico di Milano l'artista è tornato a casa dai suoi due figli per proseguire la convalescenza, ma i medici gli hanno imposto uno stop. L'emorragia interna è stata meno grave delle precedenti, verificatesi lo scorso anno a ottobre, ma hanno comunque avuto effetti negativi sullo stato di salute generale del rapper. Per questo i medici gli hanno imposto il riposo assoluto e la cancellazione dei prossimi impegni.

In tutto questo, l'ex moglieha reagito alla notizia dell'ennesimo ricovero dell'ex marito trincerandosi dietro a un improvviso silenzio social, cosa assai inusuale per l'imprenditrice digitale che nell'ultimo periodo si era mostra con frequenza e assiduità sui suoi canali social.