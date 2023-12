Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo sono una coppia? L'indizio che infiamma il gossip

Accantonati per un attimo i problemi legati al caso calcio-scommesse, Nicolò Zaniolo sembra vivere un momento di felicità e il merito sarebbe dell'influencer italoamericana Soleil Sorge. La coppia è stata avvistata in Liguria nel weekend del ponte dell'Immacolata e il gossip è letteralmente decollato. Le foto condivise dal calciatore e dall'influencer sui social network hanno alimentato i pettegolezzi e i bene informati assicurano: "Si stanno frequentando".

Le foto pubblicate su Instagram

I follower di Soleil e i fan di Zaniolo sono stati i primi a accorgersi della frequentazione grazie ad alcuni indizi social. Nelle scorse ore l'italoamericana e il calciatore, che oggi milita nell'Aston Villa, hanno trascorso il weekend in Liguria e alcune foto condivise nelle storie dei loro profili Instagram hanno insospettito gli utenti. Soleil e Nicolò si sono fotografati a vicenda all'interno della stessa vettura e poi hanno condiviso la medesima foto al tramonto con lo stesso scorcio sul mare. Nessuno ha creduto a una coincidenza e i like, che Zaniolo e la Sorge si sono scambiati vicendevolmente, hanno di fatto alimentato i rumor. A rendere il pettegolezzo più credibile è stato infine un video, condiviso da Soleil nelle sue storie Instagram e poi cancellato, nel quale si intravedeva proprio lo sportivo.

Soleil e la fine della relazione con Carlo

Di recente Soleil Sorge aveva annunciato di essere tornata single. Da oltre due anni l'influencer aveva una relazione con l'imprenditore Carlo Domingo, ma la storia è naufragata a fine estate. "L'ultima relazione è stata una forte delusione. Per il momento sono concentrata solo sul lavoro e sulle cose che mi fanno stare bene e che dipendono esclusivamente da me", ha dichiarato pochi giorni fa a Novella2000 l'italoamericana, parlando della sua attuale situazione sentimentale. Discorso a parte, invece, per Nicolò Zaniolo da sempre protagonista della cronaca rosa oltre a quella sportiva. Dopo la relazione con Chiara Nasti, al calciatore sono stati attribuiti diversi flirt tra i quali l'attrice Madalina Ghenea, Sofia Costantini e la modella Aleyna Kalaycioglu. Oggi, però, pare che l'ex romanista sia pronto a mettere la testa a posto con Soleil.

La voce sul web: "Si frequentano"

Dai diretti interessati non è arrivata alcuna conferma nè smentita ma dal web le voci si fanno insistenti. L'esperta di gossip Deianira Marzano ha dato voce a alcune segnalazioni, fornendo una mezza conferma sulla frequentazione. "Abito a La Spezia, li ho visti due volte a Lerici. Sembrano molto carini insieme", ha scritto una ragazza, chiedendo di rimanere anonima. Poi la Marzano ha rivelato di avere avuto conferme in merito da una persona di fiducia: "Mi assicurano che Zaniolo e Soleil si frequentano".