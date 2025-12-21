"Solidarietà a chi era in piazza". Anche Marracash si schiera con Askatasuna

Askatasuna è il nuovo argomento di tendenza per i vip di sinistra, un po' come è stata la Flotilla qualche mese fa. Salire sul palco ed esprimere solidarietà non costa nulla, prende poco tempo ma fa presa su una certa parte di pubblico e quindi torna utile per mantenere le vendite dei biglietti e gli stream delle canzoni. In estrema sintesi è la massima resa con la minima spesa. E va benissimo così, perché l'Italia è un Paese libero in cui, nonostante qualche politicamente corretto vorrebbe limitarla mettendo a tacere chi la pensa diversamente, vige ancora la democrazia. Marracash è solo l'ultimo della lista degli artisti che ha deciso di schierarsi e l'ha fatto mettendosi al fianco, metaforicamente si intende, di chi ha manifestato sabato a Torino. Il video ha fatto rapidamente il giro della rete antagonista.

E l'ha fatto proprio da Torino, il che lascia aperto anche al dubbio che, dato che per la legge dei grandi numeri era probabile che qualcuno che era in piazza poi è arrivato al palazzetto, abbia voluto usare una tecnica furba. E va bene comunque. Certo, poi bisogna però sottolineare che in conseguenza di quella manifestazione ci sono stati 11 feriti tra le forze dell'ordine, negozi costretti a chiudere per evitare di essere loro stessi vittime della violenza antagonista e una città paralizzata. " Voglio esprimere solidarietà a quelli che sono andati a manifestare oggi ", ha detto il rapper dal palco di Torino tra le urla di alcuni dei presenti. " È importante far sentire il nostro potere alla gente di potere ", ha aggiunto il rapper.

Quella di Marracash è una posizione che comunque non sorprende, perché il rapper ha sempre mostrato vicinanza ai movimenti civili dell'antagonismo, criticando quella sinistra che definisce "radical chic" che a suo dire sarebbe troppo distante dai "problemi reali" della strada. Una critica comune a quella che oggi muove spesso anche i movimenti antagonisti delle piazze. Certo, poi c'è l'altra parte che è rappresentata dallo Stato, quindi dagli uomini in divisa che si trovano a fronteggiare la violenza di quelle piazze.

La chiusura del centro sociale è un atto dovuto, ma resta una domanda: senza l'assalto a La Stampa, quanti altri poliziotti avrebbero dovuto finire in ospedale prima di intervenire? Askatasuna agisce così da decenni: questo non è attivismo, è violenza, ed era noto a tutti

", è il commento del segretario generale provinciale di Torino del sindacato di polizia Siulp di Torino,