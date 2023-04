Sonia Bruganelli diserta l’intervista a Verissimo: ecco cosa c’è dietro

Era prevista in questa settimana l’ospitata di Sonia Bruganelli nel rotocalco pomeridiano di Canale 5, Verissimo; eppure l’intervista sembrerebbe essere saltata improvvisamente. È proprio di pochi giorni fa la notizia lanciata da Dagospia secondo cui il matrimonio tra l’opinionista del Grande fratello Vip e il conduttore Paolo Bonolis sarebbe giunto al capolinea e, per questo, secondo la testata di Roberto D’Agostino, Sonia Bruganelli avrebbe dovuto fare tappa nel salotto di Silvia Toffanin.

L’indiscrezione

La testata, esperta nello scovare le notizie più scomode, qualche giorno fa aveva sganciato la bomba: “È arrivata al capolinea la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e 3 figli, è finito l’amore ma non la stima e l’affetto”. Poi, secondo Dagospia, i due avrebbero passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e, inoltre, ha aggiunto: “Daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a Verissimo da Silvia Toffanin nel fine settimana”.

La smentita della coppia Bonolis- Bruganelli

Dopo qualche ora dall’indiscrezione, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno prontamente pubblicato un video su Instagram in cui – mostrando una forte complicità - hanno iniziato a discutere del gossip con ironia e leggerezza, quasi “prendendo in giro” Dagospia; così facendo, la coppia ha quindi smentito la notizia della separazione.

La replica di Dagospia

La testata di Roberto D’Agostino, a seguito del filmato pubblicato sui social dalla Bruganelli e Bonolis è subito ritornato all’attacco e così ha rincarato la dose sull’ipotetica rottura della coppia; sottolineando, inoltre, anche la strana assenza di Sonia Bruganelli da Verissimo. E così ha riferito: “Ma che sorpresa: dopo le dago-rivelazioni sulla fine del matrimonio con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli diserta Verissimo. Nel comunicato di presentazione degli ospiti delle puntate di oggi e domani, non c’è traccia della moglie di “Banalis” che sarebbe dovuta andare a registrare la trasmissione giovedì con la figlia Adele” -poi ha continuato – “L’intervista sarà solo rimandata o è saltata? E perché? Forse non sapeva come arrampicarsi sugli specchi dopo il video gag-ata di “smentita” insieme al marito?”.

Il botta e risposta con il giornalista Giuseppe Candela

Poche ora dopo la frecciata di Dagospia che non ha fatto alcun passo indietro sulla questione, ma al contrario ha alimentato ulteriormente il sospetto, ecco riscendere in campo la Bruganelli che su Twitter fa sapere: "Sereni, la mia ospitata con Adele a Verissimo era prevista per la prossima settimana, e ci sarò". Ma non è finita qui; infatti, sempre su Twitter, il giornalista Giuseppe Candela le scrive: "Sonia, dai. Sappiamo ma tu ricordati se serve lo schema Totti/Blasi: video con offese ai giornalisti, mer*** in tv contro la stampa, amore e fedeltà. Poi tra qualche mese Ansa o Adn. Ma solo se serve eh perché questo grande amore deve resistere! Tifiamo tutti per voi”. È a questo punto che Sonia ha ulteriormente replicato: “Noi non faremo mai tutto ciò (in riferimento a Totti e Ilary, ndr) fosse solo che gli avvocati costano troppo. Se mai fosse, ci salutiamo con un abbraccio e “alla prossima. “CASOMAI EH!””. Non ci resta altro che attendere per scoprire se l'insinuazione di Dagospia resti tale o abbia un fondo di verità.