Sonia Bruganelli e i sensi di colpa, Taylor Mega tradita dalla sorella, Arisa in crisi con Walter

È una settimana ricca di gossip quella che si è appena conclusa. C'è chi è in crisi in amore (Sonia Bruganelli e Arisa), chi l'ha ritrovato (Paolo Virzì) e chi invece è stata tradita (Taylor Mega).

Arisa, aria di crisi con Walter Ricci: "Siamo in un momento di down"

Sembrava che Arisa avesse trovato il suo grande amore in Walter Ricci ma a giudicare dalle ultime dichiarazioni della cantante la relazione non naviga in buone acque. Dopo gli ultimi post Instagram, nei quali la coppia si mostrava complice e felice sui social, Rosalba Pippa e il cantante neomelodico stanno vivendo un periodo non proprio felice. " Come va con Walter? Meglio non parlarne ", ha chiosato Arisa durante una recente intervista: " L'amore ha alti e bassi, oggi siamo in una fase di down, domani up, va così ". Nella forza dei sentimenti, però, Arisa ci crede ancora fermamente anche se l'unione non è sempre facile: "In amore sono sempre due storie, non è una sola. Ogni tanto le due storie si incontrano e si amplificano insieme, però sono sempre due le strade. L'amore per durare deve essere una comunione di anime, non una fusione che è diverso. Mi piace l'idea di costruire e sto provando a farlo" . Insomma il "down" ha tutta l'aria di una crisi passeggera.

Sonia Bruganelli: "Ho sensi di colpa verso Paolo". È finita con Madonia?

Aria di crisi anche per la coppia composta da Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. Il danzatore siciliano e l'imprenditrice fanno coppia fissa dalla scorsa estate e stanno partecipando a Ballando con le stelle, lui in coppia con Federica Pellegrini e lei al fianco del ballerino Carlo Aloia. Ma la storia sembra avere avuto una brutta battuta d'arresto. Madonia è stata decisamente gelido durante l'ultima ospitata a La volta buona, glissando sulle voci di crisi e Sonia Bruganelli ha gettato benzina sul fuoco: " Se ho un moroso? Devo ancora capire cosa voglio io dalla mia vita perché se non capisco questo faccio solo morti e feriti. Vorrei solo vivere coerentemente con quello che sento, senza ferire nessuno, senza far male a nessuno". Poi è l'ex opinionista del Grande fratello ha fatto un'amara riflessione sull'addio a Paolo Bonolis: " Al momento ho un enorme senso di colpa perché ho interrotto un matrimonio senza che ci fossero motivi gravi. Non ci sono state cose brutte o tradimenti. Ti senti sempre di dire: 'Forse, potevo aspettare, pensarci'" .

Paolo Virzì volta pagina, chi è il suo nuovo amore

Archiviato il matrimonio (e persino la lite) con Micaela Ramazzotti (l'ex moglie), Paolo Virzì vive un nuovo amore alla luce del sole. Il regista livornese è stato paparazzato dalla rivista Diva e Donna in compagnia della nuova fidanzata, Susanna, tra baci e tenerezze. Chi lo voleva in casa a piangersi addosso per la separazione da Micaela si sbagliava di grosso. Virzì ha voltato decisamente pagina in amore e ora vive una nuova relazione con la trentaquattrenne. La coppia è stata fotografata in centro a Roma mano nella mano e gli obiettivi dei fotografi hanno persino immortalato un bacio tra il regista e la sua fidanzata. Secondo i più pettegoli la storia sarebbe cominciata in estate.

Taylor Mega, il tradimento della sorella con il suo ex fidanzato

Volano stracci tra Taylor Mega e la sorella Giada Todesco. Nel giorno del suo compleanno l'influencer ha accusato la sorella minore di averla tradita con un suo ex (tra l'altro poco raccomandabile) e sui social network si è duramente sfogata: "Il premio miglior merda dell'anno va a pari merito a mia sorella e allo psicopatico del mio ex che sono partiti per un viaggio romantico insieme. Che brava ragazza di grandissimi valori. Sarai sempre la seconda scelta e ringrazia che ti sto regalando un po' di visibilità. La sera del mio compleanno. Quanto sei carina per questo splendido regalo" . Secondo quanto rivelato da Taylor Mega non sarebbe la prima volta che Giada frequenta uno dei suoi ex fidanzati.

Ma questa volta, stufa del solito teatrino, Mega si è sfogata su Instagram sputando veleno contro la sorellina, salvo poi cancellare tutti i messaggi di sfogo per non coinvolgere i genitori. Ma ahimè ormai la frittata era fatta e i siti da giorni non parlano di altro.