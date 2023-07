"Sono andato all'inferno e sono tornato...". Le prime parole di Jamie Foxx dopo il ricovero

"Sono andato all'inferno e sono tornato". Così, l’attore statunitense Jamie Foxx rompe il silenzio dopo essere stato dimesso dalla clinica dove era stato ricoverato nel mese di aprile per quella che la figlia Corinne definì all’epoca come una "complicazione medica". Evidentemente dimagrito, Jamie Foxx con un lungo messaggio ai fan ha voluto rivelare di avere passato un periodo molto buio – che lui stesso definisce infernale – dal quale sta iniziando a riemergere. Tuttavia, la star non ha fornito molti dettagli a riguardo.

Il messaggio di Jamie Foxx

Senza nascondere la commozione e mostrandosi in volto, l’attore premio Oscar per il film Ray, pubblicando sul proprio profilo Instagram un video ufficiale, ha voluto aggiornare i suoi fan in merito alla sua guarigione. Era il mese di aprile quando il 55enne è stato ricoverato d’urgenza in una struttura medica nello stato della Georgia, dove stava girando un film per Netflix. "Non posso nemmeno iniziare a dirvi quanto lontano mi ha portato e come mi ha riportato indietro quello che è successo. Ho attraversato qualcosa che pensavo non avrei mai e poi mai affrontato" ha spiegato Foxx, ringraziando i fan per i loro messaggi d’affetto e le loro preghiere. Poi ha chiarito il perché fino a questo momento ha preferito rimanere lontano dai riflettori: "Semplicemente non volevo che mi vedeste così. Voglio che mi vediate ridere, divertirmi, fare festa, scherzare, fare un film, uno spettacolo televisivo. Non volevo che mi vedeste con i tubi attaccati cercando di capire se ce l'avrei fatta".

La smentita sulle voci del suo ricovero

In merito alla causa del ricovero non sono mai state date notizie ufficiali ed è per questo che l’attore ha voluto smentire tutte le teorie più estreme circolate a proposito della sua salute: “Non sono diventato cieco e non ho avuto reazioni al vaccino anti-Covid”, ha spiegato così Foxx. È a questo punto che la star ha voluto ringraziare pubblicamente anche la sorella Deondra Dixon e la figlia Corinne per avere mantenuto il riserbo sulla sua degenza e poi sul suo recupero: “Hanno tenuto tutto sotto controllo, non hanno lasciato trapelare nulla. Mi hanno protetto, e spero che sia qualcosa che tutti possano avere in momenti come questi”.

L’ipotesi del ricovero

Al momento, l’ipotesi più avvalorata è quella dell’ictus, anche se l’attore non ha confermato né smentito la questione; ipotesi già anticipata nel corso di un’intervista nel podcast Valuetainment da Mike Tyson che a questo proposito aveva riferito: "Non si è sentito bene, mi hanno detto che ha avuto un ictus. Non ho idea di cosa gli sia successo". Foxx ha poi voluto rassicurare i fan, garantendo - nonostante le difficoltà - di stare tornando a lavoro: "Anche la mia strada verso il recupero ha avuto alcune buche, ma sto tornando e sono in grado di lavorare". Alla fine, non potevano mancare le parole di ringraziamento ai suoi sostenitori e così, ha concluso: "Voglio solo dire che amo tutti e amo tutto l'amore che ho ricevuto".