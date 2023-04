"Complicazioni mediche". Jamie Foxx ricoverato d'urgenza

Preoccupazione per lo stato di salute di Jamie Foxx. Come riportato dalla stampa statunitense, l’attore è stato ricoverato mercoledì sera in un ospedale di Atlanta per “ complicazioni mediche ”. La Cnn conferma che il cinquantacinquenne è stato ricoverato d’urgenza, senza però fornire ulteriori dettagli sul tipo di problema riscontrato. Secondo quanto riferito da TMZ, Foxx sarebbe stato portato per la prima volta in ospedale già nella giornata di martedì.

Jamie Foxx ricoverato d’urgenza

La notizia del ricovero di Jamie Foxx è diventata virale dopo pochi minuti e la figlia Corinne ha tenuto a condividere un aggiornamento tramite il suo profilo Instagram: "Volevamo condividere che mio padre, Jamie Foxx, ieri ha avuto una complicazione medica. Fortunatamente, grazie all'azione rapida e alla grande cura, è già sulla via del recupero". La ventinovenne, attrice anche lei, ha voluto ringraziare i seguaci del padre per l’affetto manifestato nel corso delle ultime ore: "Sappiamo quanto sia amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede privacy durante questo periodo".

Per il momento non si molto di più sulle condizioni dell’interprete di “Django Unchained” e “Just Mercy - Il diritto di opporsi”. Un problema quantomeno serio, considerando che i suoi cari si sono recati immediatamente ad Atlanta. Il portavoce di Jamie Foxx, Alan Nierob, non ha rilasciato dichiarazioni: “Niente di più, in questo momento, di quanto è stato pubblicato”, la sua replica via e-mail alla Cnn. Jamie Foxx si trovava ad Atlanta per le riprese di “Back in Action”, una commedia prodotta da Netflix che segna il ritorno di Cameron Diaz a un ruolo cinematografico per la prima volta in quasi un decennio. Diretto da Seth Gordon – già sul set con Foxx in “Horrible Bosses” – il film vede la partecipazione anche di Andrew Scott e Jamie Demetriou.

Premio Oscar nel 2004 per la sua interpretazione nel film biografico “Ray” su Ray Charles, Jamie Foxx è conosciuto per il suo talento multiforme. Dal cinema al piccolo schermo, passando per la musica. Oltre a quelli già citati, tra i film più importanti troviamo “Jarhead”, “Anne – La felicità è contagiosa”, “Spider-Man: No Way Home” e " Day Shift - A caccia di vampiri". Per quanto riguarda la carriera musicale, ha pubblicato cinque album e ha collaborato con artisti del calibro di Kanye West, Mary J. Blige, Beyoncé, Jennifer Hudson, Justin Timberlake e Drake. Dal 2017, Foxx è anche conduttore e produttore esecutivo del game show della Fox "Beat Shazam".