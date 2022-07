Paura all'evento di D&G, malore per la figlia di Monica Bellucci: cosa è successo

Attimi di panico durante la sfilata di Dolce & Gabbana, che si è svolta in centro a Siracura sabato 9 luglio. Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha avuto un malore poco dopo essere scesa dalla passerella, dove aveva sfilato insieme a altre modelle e è stata portata via sorretta da alcuni addetti della sicurezza.

La dinamica dell'accaduto non è chiara ma a testimoniare quanto avvenuto sotto la passerella, dove era in atto la sfilata organizzata da Dolce & Gabbana, è un video pubblicato da Siracusanewsofficial su Instagram. Nel brevissimo filmato si vede un addetto della sicurezza attraversare velocemente la passerella mentre una modella sta sfilando sotto lo sguardo attento dei settecento invitati presenti all'evento. Dietro il palco si intravede Deva Cassel mentre viene aiutata a rialzarsi dopo essere svenuta e viene accompagnata nel backstage dalla direttrice di Vogue Italia, Francesca Ragazzi, e da alcuni uomini dello staff accorsi per fronteggiare la situazione.

Nonostante l'accaduto la sfilata nella suggestiva piazza del Duomo di Siracusa non si è mai interrotta, ma il malore avuto dalla figlia maggiore di Monica Bellucci e dell'attore francese Vincent Cassel non è sfuggito all'occhio attento dei prensenti. All'evento, che celebrava i dieci anni dell'alta moda in Sicilia, c'erano numerose celebrità internazionali come la modella tedesca Heidi Klum, il divo di Hollywood Christian Bale e le attrici Sharon Stone e Helen Mirre oltre alla cantautrice americana Mariah Carey. Sulla passerella hanno sfilato oltre cento modelle e tra loro c'era anche Deva Cassel, fortemente voluta da Domenico Dolce e Stefano Gabbana.