Quel clamoroso "no" di Eros Ramazzotti a Monica Bellucci

Eros Ramazzotti e Monica Bellucci. Che coppia sarebbe stata se solo il cantautore avesse ceduto alla bellezza dell'attrice quando entrambi erano single. Invece quella storia d'amore non c'è mai stata e oggi per Ramazzotti quel "no" pesa e non poco.

Lo ha confessato lui stesso nell'ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nella lunga chiacchierata concessa al quotidiano, Eros Ramazzotti ha svelato di aver detto "no" pesanti nel corso della sua vita, sia in ambito professionale che privato. Il primo al discografico Clive Davis, negli anni '90, che voleva lanciarlo nel Stati Uniti. Il cantante però non volle allontanarsi dalla moglie Michelle Hunziker, in attesa della loro primogenita Aurora, e rifiutò di trasferirsi a New York.

Il secondo "no" che gli è costato di più riguarda invece la sfera personale. Quello alla bellissima Monica Bellucci. " Era un momento in cui sia lei che io eravamo liberi. E' rimasto un bel ricordo ", ha confessato al Corriere il cantante. Eros Ramazzotti, oggi 57 anni, non ha svelato come siano davvero andate le cose tra lui e l'attrice. Ma ha lasciato intuire che tra loro sarebbero potute andare diversamente se si fosse lasciato andare. Che tra i due ci fosse un grande feeling il pubblico lo aveva capito già nel 2004, quando entrambi furono ospiti di Fiorello nel suo show su Rai Uno, Stasera pago io revolution. In una delle ultime puntate Eros dedicò uno dei suoi più celebri brani - "Più bella cosa non c'è" - alla bellissima attrice e i baci che i due si scambiarono a fine serata parlarono più delle parole.