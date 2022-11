"Sono un donnaiolo". Antonino Spinalbese vuota il sacco

Va bene le confidenze ma al Grande fratello vip Antonino Spinalbese sta superando il limite, non fosse altro per la quantità di rivelazioni che sta facendo nelle ultime ore. Già perché nella Casa l'hair stylist, ex di Belen Rodriguez, continua a sfornare perle di gossip. Se all'inizio si era trattenuto (complice la possibile diffida di Belen) ora che ha fatto l'abitudine alle telecamere, le confessioni gli scivolano via dalla bocca. L'ultima? " Sono un donnaiolo. Sì, è vero, lo sono. A me piace molto stare con le donne, anche qua dentro preferisco stare con loro che con gli uomini", ha confessato a Sarah Altobello, neo entrata nella Casa. E visto che non tiene un cecio in bocca ha persino spifferato un segreto sulla fine della relazione con la Rodriguez: " Io non posso dire che l'ho lasciata, perché sennò succede un casino ". La riservatezza, questa sconosciuta.

A quanto pare, Alessandra Celentano l'impostazione rigida e severa se la porta dietro anche nel privato. Ospite dell'ultima puntata di Belve ha rivelato: " Niente sesso da tredici anni". E pensare che molti l'avevano inquadrata come femme fatale, trasgressiva e seducente. "Sono un tipo noioso e deludente", ha confessato a Francesca Fagnani, rivelando: "Sono molto fumo e niente... Sono zittella da tredici anni e casta. Mi devo vergognare?". L'insegnante di danza classica, nipote del Molleggiato, ha svelato di avere gusti particolarmente complicati in fatto di uomini : "Sono sempre stata difficile. Quelli più giovani non li guardo, quelli più vecchi neanche e i coetanei li vedo passatelli ". Una mission impossible, insomma.