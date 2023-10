"Sono esaurito...". Lo sfogo di Tommaso Zorzi, poi l'attacco del no-vax

Dopo la corsa in pronto soccorso per una sospetta trombosi, Tommaso Zorzi è tornato su Instagram per condividere con i suoi follower la sua quotidianità. L'influencer si sta curando per quella che, secondo i medici, sembra essere un'infezione alla gamba e tra farmaci e riposo trascorre più tempo a casa. Ed è proprio tra le mura domestiche, che l'ex gieffino è stato colto da un momento di sconforto, condiviso con i suoi fan attraverso una storia pubblicata sul suo profilo social.

L'infezione e l'ospedale

Non si può certo dire che sia un momento facile per Tommaso Zorzi. Due settimane fa, durante la settimana della moda milanese, l'influencer ha avuto un incidente, che gli è costato una ferita alla gamba. La situazione è peggiorata con il passare dei giorni fino a rendergli faticoso e doloroso persino camminare. Così Zorzi si è recato in pronto soccorso per una sospetta trombosi, ma alle dimissioni i medici hanno rivelato che si trattava, in realtà, di un'infezione legata alla ferita procuratasi nell'incidente di alcune settimane fa.

Le lacrime di Zorzi su Instagram

Superata la paura, l'ex vincitore del "Grande Fratello" è tornato a comunicare con i suoi follower sul web, ma durante la visione del documentario su David Beckham, Zorzi si è lasciato sopraffare dell'emozione e si è mostrato in lacrime nelle stories. " Sono completamente esaurito, sto piangendo per il documentario su Beckham ", ha detto nel video l'ex gieffino piangendo e poi ha aggiunto: " Non me ne è mai fregato niente del calcio adesso sto piangendo perché ha fatto gol" . Superato il momento di sconforto, però, Tommaso Zorzi è tornato a fare i conti con la dura legge del web, dove gli hater dominano.

L'attacco del no-vax