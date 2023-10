"Sospetta trombosi". Tommaso Zorzi finisce in ospedale, ma la diagnosi è un'altra

Solo tanto spavento e qualche farmaco da dovere assumere nei prossimi giorni. Le ultime ore vissute da Tommaso Zorzi sono state concitate e tese, ma alla fine tutto si è risolto con una prognosi che non fa preoccupare più del dovuto. In ospedale, però, l'influencer milanese c'è arrivato con una sospetta trombosi, una condizione che - se trascurata - può avere serie conseguenze per la persona. E è proprio questo ad avere spinto Tommaso Zorzi a recarsi in pronto soccorso per accertamenti.

L'incidente alla Fashion week milanese

Negli scorsi giorni Tommaso Zorzi aveva fatto sapere ai suoi follower sui social di avere avuto un incidente durante la settimana della moda milanese. Una caduta accidentale, dovuta al pavimento reso scivoloso dalla pioggia, che gli aveva procurato una ferita allo stinco e un ematoma. Nei giorni successivi, però, Fabrizio Corona aveva rivelato che l'influencer aveva avuto un incidente in motorino con un'auto. Uno scontro causato pare da una distrazione proprio dell'ex gieffino. Il caso si era chiuso con un botta e risposta social tra i due, ma il problema alla gamba invece era peggiorato, soprattutto dopo il rientro dalla trasferta a Bologna. Giovedì Zorzi aveva avvisato i suoi seguaci del peggioramento delle sue condizioni, fino alle ultime ore quando - preoccupato per il dolore e il gonfiore eccessivo - Zorzi ha deciso di andare in ospedale.

Gli accertamenti e la prognosi