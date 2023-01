"Sono gay". L'attore di Will di Stranger Things fa coming out sui social

Noah Schnapp ha fatto coming out. La star dell'amatissima serie "Stranger Things" ha scelto i social network per parlare della sua omosessualità. Il video condiviso sul suo profilo TikTok ha fatto il giro del web in poche ore: "Quando ho finalmente detto ai miei amici e alla mia famiglia che sono gay dopo aver avuto paura di farlo per 18 anni, tutto quello che hanno risposto è stato'“lo sappiamo'".

Il coming out di Noah Schnapp

Nel video condiviso da Noah Schnapp si sente una voce femminile dire: "Sai cosa non è mai stata? Una cosa così seria. Non è mai stata una cosa così seria. Francamente, non sarà mai una cosa così seria" . Poi, nella didascalia, il diciottenne ha ironizzato: "Immagino di essere più simile a Will Byers di quanto pensassi" . Come gli appassionati di "Stranger Things" sanno, il riferimento è al personaggio interpretato nella serie, anche lui omosessuale. "Will Byers è gay e prova dei sentimenti per Mike" , aveva rivelato lo stesso Schnapp in una recente intervista ai microfoni di Variety. Il coming out del giovane è stato celebrato da amici, colleghi e seguaci. Tanti i messaggi di vicinanza, questo il commento di Lance Bacc, ex cantante degli 'N Sync: "Benvenuto in famiglia" .

The way Noah Schnapp just publicly came out via tiktok and had this as his caption an icon pic.twitter.com/euKUtevLlN — Charlotte (@charlottes0phia) January 5, 2023

Nella quarta stagione di "Stranger Things", il personaggio interpretato da Noah Schnapp manifesta il suo amore nei confronti dell'amico Mike, interpretato da Finn Wolfhard. "Adoro il modo in cui è stato scritto questo personaggio e il viaggio che ha affrontato e che dovrà affrontare. Ora parliamo di un adolescente che ama il suo migliore amico, ma si trova in difficoltà nel capire se verrebbe accettato" , le parole del giovane interprete.

Attesa per la quinta stagione di "Stranger Things"

Arte e vita si sono incrociate e mescolate in Noah Schnapp, che ha avuto modo di affrontare il tema dell'omosessualità in "Stranger Things" prima del suo coming out. Nella quarta stagione del fortunato prodotto Netflix è stato affrontato in maniera audace e c'è grande attesa per la quinta stagione, dove verrà analizzato ancora più apertamente. Ricordiamo che le riprese partiranno nel mese di maggio.

Millie Bobby Brown as Eleven and Noah Schnapp as Will Byers in Stranger Things

Nato a Scarsdale, Noah Schnapp ha iniziato a recitare da giovanissimo e il primo ruolo risale al 2015, ne "Il ponte delle spie" di Steven Spielberg. Oltre alla fortunata ma già citata esperienza in "Stranger Things", da segnalare la sua partecipazione nei lungometraggi "Abe" di Fernando Andrade", "Waiting for Anya" di Ben Cookson e "Hubie Halloween" di Steven Brill. Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti, il Teen Choice Awards nel 2019 come migliore attore in una serie tv dell'estate.