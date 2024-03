“Sono un po’ rinc…”. Così Ferragni è sbarcata su Telegram

Chiara Ferragni riparte da Telegram. La spasmodica e disperata ricerca di nuovi consensi dell'influencer al centro della polemica passa dall'applicazione russa, dove è approdata nel tentativo di comunicare ai suoi seguaci una volontà di avere un filo maggiormente diretto con loro. I numeri non sono particolarmente incoraggianti: nonostante lo sbarco su Telegram sia stato pubblicizzato su Instagram, dove conta oltre 29milioni di seguaci (in diminuzione), in più di 24 ore ha collezionato meno di 50mila follower.

Foto inedite e messaggi vocali sembrano essere lo strumento che Ferragni sta tentando di utilizzare per far breccia nel cuore degli utenti social, sfruttando l'onda dell'empatia generata dalla separazione da Fedez. Mentre lui, infatti, sembra si stia riprendendo la sua vita precedente, tra uscite con gli amici e stile di vita meno "influencer" e più rapper, con un netto ritorno alle origini, lei sembra essere intenzionata a sfruttare le sensazioni che la nuova situazione di madre-single suscita negli utenti. " Sono un po' rincoglionita con i social che non conosco ", ha detto l'influencer nel messaggio vocale, promettendo che farà del suo meglio per avere dimestichezza con Telegram.

Al momento, a parte due foto di look e un vocale non ha condiviso nulla, sicuramente sta ancora cercando di capire come far fruttare al meglio il nuovo canale, anche se dovrebbe forse concentrarsi sulla ripresa di quelli già aperti. Come ha spiegato Domenico Giordano di Arcadia a il Giornale, infatti, la mancata pubblicità sul suo profilo Instagram negli ultimi tre mesi, a seguito dele ripercussioni del caso Balocco, avrebbe fatto perdere all'influencer circa 5milioni di euro. Il crollo dei follower, infatti, è solo una parte dei segnali che indicano la fine del regno di Chiara Ferragni, che probabilmente non si riprenderà più dal contraccolpo. Per il momento, a causare l'enorme danno è stata l'eco mediatica dell'indagine per truffa aggravata, ma se anche l'influencer non dovesse andare a processo o, comunque, essere assolta, per la sua immagine non cambierebbe nulla. Ma se dovesse essere giudicata colpevole, le ripercussioni saranno ancora più gravi.