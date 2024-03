"Sono solo dicerie…" Belen e la verità sulla sua vita di coppia

La vita sentimentale di Belen Rodriguez è sempre stata molto travagliata. La ex showgirl di Mediaset, lontana dagli schermi dopo l’intervista-fiume che ha rilasciato a Domenica In e dopo che ha rivelato al pubblico perché la sua storia d’amore con De Martino è naufragata, ora cerca di ricostruire se stessa e cerca di tornare ad assaporare la vita. Per la Rodriguez è un periodo di meritato riposo e, infatti, come dimostrano le storie e le foto che pubblica sul suo profilo Instagram, è sempre in giro a godersi un po' la vita con amici e amiche. Prima il viaggio in Scozia, poi il bagno nell’acqua di Genova, fino alla visita guidata nel suo nuovo appartamento. Ciò che si vede attraverso i social è una Belen che è tornata a sorridere e che pensa solo al suo bene e a quello dei figli. In amore, però, le cose non stanno procedendo per il verso giusto. È appurato il fatto che è naufragata la relazione con Elio Lorenzoni, nonostante il viaggio da sogno che avevo condiviso, ma negli ultimi giorni si è pensato che Belen Rodriguez avesse già trovato un nuovo interesse amoroso.

È stata vista felice e sorridente insieme a Bruno Cerella. Lui è un giocatore di basket e, nel 2018, avrebbero già avuto un mezzo flirt mai del tutto confermato dai diretti interessati. E le foto che sono apparse sul feed di Belen hanno fatto credere che, tra i due, fosse divampata di nuovo la passione. In effetti le foto sono inequivocabili tanto è vero che il gossip ha fatto subito il giro della rete. La Rodriguez, però, smonta subito gli entusiasmi dei fan, confermato che con il giocatore non c’è stato nessun ritorno di fiamma e che è lei, al momento, è ancora felicemente single. Lo ammette proprio Belen Rodriguez in risposta a un lungo commento che uno dei suoi “seguaci” ha lasciato sotto un post della showgirl.

Il commento che subito è balzato agli occhi di tutti, fa capire come in molti hanno a cuore la vita privata della Rodriguez. Il fan si trova a elogiare Belen, confessando che lei avrebbe bisogno di molto meglio e che non dovrebbe accontentarsi di nulla. La showgirl, però, accettando di buon grado il commento e a sua volta risponde alla sua follower. “Io sono single. Sono solo dicerie”. Un breve messaggio che fa scattare una pioggia di like al commento di Belen. E chi cercava finalmente una conferma, ha ottenuto ciò che voleva.