La prima volta di Belen sugli sci: "Disagio totale voglio tornare a casa...."

Il weekend è cominciato con un giorno di anticipo per Belen Rodriguez, che è fuggita dalla piovosa Milano per concedersi un fine settimana in montagna insieme ad alcuni amici. Nelle scorse ore la showgirl argentina ha condiviso una serie di storie sul suo profilo Instagram, nelle quali si è mostrata felice e sorridente in compagnia di una comitiva di amici all'interno di una chalet.

Messi da parte i gossip sulla nuova relazione amorosa con il giocatore di basket Bruno Cerella, Belen si è concessa una nuova pausa lontano dagli occhi indiscreti dei paparazzi. Dopo essere rientrata da Dubai, dove aveva fatto tappa la scorsa settimana, l'argentina si è rifugiata sulla neve in un luogo ancora sconosciuto, ma gli sci e le piste innevate non sembrano essere nelle sue corde, a giudicare dalle difficoltà riscontrate dalla Rodriguez proprio in pista.

Nei video condivisi sulla sua pagina Instagram, infatti, Belen ha prima ironizzato: "Seconda volta sugli sci, tutto un programma". Poi si è lasciata riprendere dalle amiche, mentre provava a scendere con gli sci ai piedi, traballante e decisamente insicura. A poco sono valsi i consigli dei suoi compagni di sciata: "Stai dritta sulle gambe! Gira!". E scendere la facile pista a spazzaneve è risultato essere più difficile del previsto per la showgirl che, a un certo punto, ha persino rischiato di bloccarsi nella neve e cadere. "Disagio totale, voglio tornare a casa", ha scritto su uno dei video postati sui social network, ironizzando sulle sue origini e coniando l'hashtag #unasudamericanasullaneve.

Nonostante le difficoltà Belen non si è arresa e, ancora con gli sci ai piedi, si è cimentata in una nuova discesa della pista. Il risultato? Ancora tanta paura e molta insicurezza: "Così è troppo! Voglio andare a casa aiuto... non mi fermo, adesso li tolgo!". C'è chi è pronto a scommettere che andrà sicuramente meglio lontano dalle piste tra buon cibo, vino e amici. Accanto a lei, per il momento, non si sono visti né i figli, Santiago e Luna Marì (che potrebbero essere rimasti con i rispettivi padri) né tantomeno il nuovo compagno, Bruno Cerella, con il quale la showgirl è stata paparazzata sabato scorso prima e dopo una festa conclusasi a casa dello sportivo. Il cestista potrebbe raggiungerà nelle prossime ore e unirsi così alla comitiva, ma Belen ha ampiamente dimostrato che se la cava bene anche da sola.