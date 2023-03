"Sono stata innamorata di una donna". La confessione della Pandolfi a Belve

Claudia Pandolfi tra le protagoniste dell’ultimo appuntamento con Belve, in programma martedì in prima serata su Rai 2, e non mancano le confessioni hot. L’attrice capitolina ha accettato il rovente botta e risposta con Francesca Fagnani, senza tirarsi indietro nemmeno sulle domande più scomode. E le rivelazioni non sono venute meno: "Il mondo femminile mi ha incuriosito. Per un breve periodo ho avuto una fidanzata" , la sua ammissione.

Il volto di “Un medico in famiglia” e “Distretto di polizia” ha parlato apertamente del suo coinvolgimento con questa donna: “Mi sono innamorata di questa donna, per me era un faro. Era un periodo in cui avevo parecchie inquietudini. Non mi sono posta nessun problema di nessun tipo, ho vissuto questa storia bellissima che è durata un mesetto”.

La Pandolfi senza filtri a Belve

Un altro passaggio dedicato alla vita privata è stato quello relativo al matrimonio lampo con Massimiliano Virgili, datato 1999. L’unione con l’attore e doppiatore è terminata dopo appena un mese: "Il matrimonio fu un problema mio, di una che si è era ritrovata sposata, ma che non aveva alcuna intenzione di volerlo fare". La Pandolfi ha rimarcato di aver già detto qualcosa prima del rito nuziale: “Avevo parlato con i miei genitori, con le mie amiche, e tutti mi dissero che era solo una crisi prematrimoniale. L'unica persona che mi disse la verità fu Carlotta Natoli. Lei mi disse che in realtà io non volevo sposarmi”.

“Ho detto no a Tinto Brass”

Soffermandosi sul suo lavoro, la Pandolfi ha condiviso il pensiero di Carolina Crescentini sulle eccessive scene di sesso inserite in un film o in una serie tv: “Ha ragione, spesso sono proprio superflue ai fini del racconto. Se mi è capitato? Sì, Nel film 'Quando la notte’ di Cristina Comencini, un film eccezionale anche se alla fine ci fu un momento di sesso che poteva durare un quarto d'ora di meno... per farti capire quanto era lungo”.