"Mi hanno salvato con un'operazione". Cosa è successo a Martina Colombari

Da sempre abbiamo imparato ad apprezzare Martina Colombari per la sua bellezza così semplice e per quel suo sorriso così contagiante. Si può dire che da quando è stata eletta Miss Italia ha vissuto così tante vite che è quasi impossibile riuscire a descrivere la sua carriera, sia da showgirl che da attrice. Nell’epoca dei social network anche lei ha scoperto la bellezza di poter condividere, insieme ai fan, attimi di vita vissuta e di attimi ne ha regalati molti. Sia lieti che belli. Proprio come è successo nelle ultime ore. Martina Colombari, infatti, dopo un’assenza troppo prolungata dal suo profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui spiega il motivo per quale è stata costretta a prendersi un po' di riposo dai social. La spiegazione è tutt’altro che futile. La showgirl è stata sottoposta a un intervento d’urgenza.

Riapparire in questo modo sui social ha fatto preoccupare i fan di Martina ma, per fortuna, nonostante l’operazione, la Colombari è già in via di guarigione. Nel video in questione, in cui appare senza trucco, con i capelli raccolti in dolce chignon, distesa sul letto dell’ospedale e con indosso gli occhiali da vista, racconta cosa è avvenuto nel corso degli ultimi giorni. Tutto è avvenuto quando è arrivata a Riccione per un saluto ai genitori. Il forte dolore all’addome ha fatto preoccupare tutti. Poi la corsa in ospedale e subito l’operazione. Come ha raccontato la stessa Martina Colombari si tratta di un intervento di peritonite che, data la sua irruenza, ha costretto la showgirl a questo delicato intervento. “Sto bene”, fa sapere attraverso il video e aggiunge che dovrà restare ancora qualche giorno in ospedale per una perfetta guarigione ma, da quel sembra, la paura è già un lontano ricordo.