"Prima il bacio, poi la violenza". La confessione choc di Bianca Balti

Un rave party, la conoscenza con un ragazzo ma lei era ubriaca e lui se n'è approfittato stuprandola: è il racconto choc che la top model italiana, Bianca Balti, ha fatto alla conduttrice Francesca Fagnani nel corso dell'intervista su Belve che andrà in onda questa sera. L'anteprima, già pubblicata online, mostra uno degli estratti più significativi in cui racconta della violenza subìta. " A diciotto anni ho subìto uno stupro. Ero a un rave in stato d'ebbrezza, non ero lucida. È successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Da un bacio si è passati alla violenza ", ha dichiarato la modella.

Il desiderio di rivederlo

La testimonianza di Bianca Balti è proseguita con il racconto di altri dettagli successivi alla conoscenza del suo violentatore e con quello che provava, il desiderio di vederlo di nuovo nonostante le violenze subìte. " L'ho cercato per tantissimo tempo, andavo a tutti i rave sperando di rincontrarlo giusto per fare pace con l'idea che magari c'era una storia e non uno stupro", ha aggiunto. Il secondo incontro dopo la notte dell'horror è avvenuto anni dopo quando la Balti era già diventata un'affermata modella: nonostante l'esperienza vissuta, ha ribadito di averle fatto piacere rivederlo perché " nella mia mente avevo bisogno di normalizzare questa esperienza, di dire siamo amici ".

La dipendenza dalle droghe

Non c'è solo violenza fisica nei ricordi del passato di Bianca Balti: per un periodo della sua vita è stata dipendente da droghe e oppiacei. " Ho smesso quando non ce la facevo più, quando non avevo più voglia di vivere. Quello è stato il momento più basso. Avrei voluto morire, ma siccome non ero abbastanza coraggiosa da togliermi la vita, allora ho detto proviamoci ". Sulla cresta dell'onda, 18 anni fa, la top model aveva ricevuto un'offerta mostruosa da un milione di euro ma ha rifiutato perché convinta di poter trovare e ottenere di meglio. Incalzata dalla conduttrice sul contratto e l'esperienza che l'hanno appagata maggiormente, la Balti ha risposto che è stato " lo spot di Dolce&Gabbana, sia dal punto di vista professionale che economico ".