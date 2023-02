"Con la pistola fuori dalla scuola...". Bianca Balti sotto choc per la figlia

Bianca Balti ha vissuto attimi di terrore in seguito alla segnalazione di un uomo, che si aggirava armato vicino alla scuola della figlia. La modella è apparsa in lacrime sui social network e ha raccontato un episodio che, negli States, sembra essere all'ordine del giorno. " Ho ricevuto un messaggio dalla scuola che c'era una specie di allerta e hanno messo tutti i bambini chiusi in una classe perché c'era la polizia fuori e il mio cuore è esploso di paura. Questo è il lato brutto di vivere qui ", ha detto in lacrime la Balti, condividendo un video nelle storie del suo profilo Instagram.

Il racconto choc

Bianca Balti si è ripresa con il telefonino mentre rientrava a casa dopo avere accompagnato la figlia a scuola. La bambina, 7 anni, frequenta un istituto scolastico di Los Angeles e poco dopo l'inizio delle lezioni è scattato l'allarme di sicurezza. La modella ha raccontato che i bambini sono stati rinchiusi nelle loro classi e poi si è sfogata tra singhiozzi e lacrime: " Per fortuna non è successo niente, ma l'idea che mia figlia di 7 anni suona l'allarme a scuola e devono chiudersi a chiave in una classe perché qualcuno può fargli del male è folle". Poche ore dopo, quando la bambina è rientrata a casa, la Balti ha spiegato quanto successo : "C'era qualcuno con una pistola nel quartiere e allora si sono chiusi in classe. La mia paura era pensarla in classe terrorizzata e senza la sua mamma" .

Los Angeles, tra lusso e criminalità

Lo scorso anno era stata Elisabetta Canalis a raccontare di episodi simili avvenuti nel suo quartiere sempre a Los Angeles. L'ex velina aveva parlato del degrado, che stava dilagando in città e aveva rivelato che ormai tutti i residenti di LA seguivano cosa succedeva in tempo reale per le vie della città grazie a un'applicazione per smartphone, che segnalava furti, rapine e aggressioni. Una situazione al limite che, però, in America sembra essere all'ordine del giorno e che oggi è stata denunciata anche da Bianca Balti. La modella, che poche settimane fa si è sottoposta a un intervento di mastectomia per azzerare il rischio di sviluppare tumori al seno, si è detta molto preoccupata dalla situazione.