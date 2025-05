"Sono in terapia". La confessione di Michelle Obama e le voci di divorzio

Ascolta ora 00:00 00:00

Un periodo difficile, di crisi, nel quale si è sentita di chiedere aiuto senza farne mistero. Anzi, cercando di essere da esempio per altre persone nella sua situazione: l'ex first lady Michelle Obama ha iniziato un percorso di psicoterapia come ha rivelato, alla presenza del fratello Craig Robinson, nel corso del podcast "On Purpose" dell'imprenditore e life-coach britannico Jay Shetty.

"Fase di transizione"

" In questa fase della mia vita, sono in terapia perché sto attraversando una fase di transizione ", ha affermato ai microfoni della puntata che si può vedere interalmente su YouTube. Obama, 60 anni, ha spiegato senza giri di parole che ha attraversato un periodo difficile della sua vita dove non deve più occuparsi dei figli, ormai grandi. " Sono una donna con il nido vuoto ", ha aggiunto. " Ora, per la prima volta, come ho già detto, ogni scelta che faccio è completamente mia. Non ho la scusa del tipo 'Beh, i miei figli hanno bisogno di questo, o mio marito ha bisogno di quello, o il Paese ha bisogno di quello'. Quindi, come posso pensare a questa prossima fase? "

Le voci sulla crisi con Barack Obama

Michelle ha poi messo a tacere le malelingue su eventuali crisi con il marito, l'ex presidente degli Stati Uniti dal 2009 al 2017. Se avessi problemi con mio marito, lo saprebbero tutti ", ha dichiarato, sottolineando che anche suo fratello " lo saprebbe ". " Risolverei i problemi in pubblico. Non sono una martire ". Le sue dichiarazioni, infatti, sono arrivate dopo l'assenza al funerale dell'ex presidente Usa, Jimmy Carter, che avevano destato non pochi sospetti sul suo rapporto di coppia e per essere mancata anche alla cerimonia d’insediamento di Donald Trump.

L'importanza della terapia

Come accennato, Michelle Obama ha spiegato l'importanza del suo percorso attuale e di come possano essere d'aiuto certe figure professionali nel percorso di crescita e transizione della vita di ognuno di noi. " Per affrontare questa nuova fase, ha deciso di chiedere aiuto. Sto facendo una specie di tagliando perché credo davvero che questa sia una fase completamente nuova della mia vita. E adesso ho la saggezza per dire: 'Ok, facciamoci aiutare mentre ci siamo dentro'" . Nel corso del podcast, la Obama sottolinea di essere una " grande sostenitrice della terapia.

Tutti dovrebbero trovare ciò che funziona per loro, il modo giusto per affrontare le cose». Un messaggio potente, che invita a rompere il tabù sull’assistenza psicologica e a vederla per quello che è: uno strumento di crescita".