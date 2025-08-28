"Sono vivo, alla faccia vostra!", la risposta di Maurizio Mattioli, dato per morto per la quarta volta

Il pericolo delle fake news è sempre dietro l'angolo, e ne sa qualcosa Maurizio Mattioli, attore, doppiatore e comico, noto per interpretato il ruolo di Augusto Cesaroni, nella prima, quinta e sesta serie de I Cesaroni. A quanto pare sarebbe la quarta volta che il 75enne viene dato per morto, tanto che alla fine il diretto interessato ha deciso di chiarire ogni dubbio, comparendo in un video pubblicato su Instagram.

Nel filmato troviamo Mattioli visibilmente irritato che, senza alcun indugio, sbotta: " Sono vivo e vegeto, alla faccia di chi mi vuole morto, è la quarta volta che lo dite, ma piantatela! ". Il messaggio è chiaramente diretto a tutti coloro che hanno riportato nelle ultime ore la notizia relativa al suo decesso. Una situazione del tutto spiacevole. Per quanto a un certo punto il comico cerchi di scherzare, il suo nervosismo è palese e anche comprensibile. " Non riuscite neanche a portarmi jella per quanto siete co****ni. Mi fa riflettere che queste notizie ormai non fanno più ridere. Non siete spiritosi, imbecilli, poveracci ", aggiunge.

Cercando di buttarla sulla battuta, il comico a un certo esclama: " Se si trattasse di un fatto di eredità sappiate che i soldi sono già stati destinati dove devono. Non mi rompete i co****ni".