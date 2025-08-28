"Sono vivo, alla faccia vostra!", la risposta di Maurizio Mattioli, dato per morto per la quarta volta

Il pericolo delle fake news è sempre dietro l'angolo, e ne sa qualcosa Maurizio Mattioli, attore, doppiatore e comico, noto per interpretato il ruolo di Augusto Cesaroni, nella prima, quinta e sesta serie de I Cesaroni. A quanto pare sarebbe la quarta volta che il 75enne viene dato per morto, tanto che alla fine il diretto interessato ha deciso di chiarire ogni dubbio, comparendo in un video pubblicato su Instagram.
Nel filmato troviamo Mattioli visibilmente irritato che, senza alcun indugio, sbotta: "Sono vivo e vegeto, alla faccia di chi mi vuole morto, è la quarta volta che lo dite, ma piantatela!". Il messaggio è chiaramente diretto a tutti coloro che hanno riportato nelle ultime ore la notizia relativa al suo decesso. Una situazione del tutto spiacevole. Per quanto a un certo punto il comico cerchi di scherzare, il suo nervosismo è palese e anche comprensibile. "Non riuscite neanche a portarmi jella per quanto siete co****ni. Mi fa riflettere che queste notizie ormai non fanno più ridere. Non siete spiritosi, imbecilli, poveracci", aggiunge.
Cercando di buttarla sulla battuta, il comico a un certo esclama: "Se si trattasse di un fatto di eredità sappiate che i soldi sono già stati destinati dove devono. Non mi rompete i co****ni".
Insomma, un fatto davvero irritante. Stando a quanto detto dallo stesso Mattioli, sarebbe già la quarta volta che la notizia relativa alla sua morte viene riportata, senza avere alcun fondamento. L'attore, fra l'altro, ha ritrovato la felicità con Simonetta Benincasa, alla quale si è sentimentalmente legato dopo aver a lungo sofferto il lutto per la scomparsa della moglie. "Ci siamo rivisti dopo il 2014 quando sono rimasto solo. Simonetta la conoscevo già da prima ma tra noi non c’era nulla.Poi in quel momento è scoppiato qualcosa di importante, di bello. È la donna giusta in questo momento della mia vita", ha raccontato a Libero in un'intervista concessa lo scorso anno. I due sono sposati e vivono in campagna, fuori da Roma.