"Quella nel video non è lei": nuova teoria del complotto dietro la "scomparsa" di Kate

Il video di Kate Middleton che esce dal negozio di Windsor insieme a William, pubblicato da Tmz e poi condiviso in tutto il mondo, ha ulteriormente alimentato i complotti che da giorni si susseguono sulla famiglia Reale. La principessa e il principe del Galles passeggiano, come una giovane coppia qualunque, con i loro sacchetti in cui sono raccolti gli acquisti e non sembrano curarsi, e forse notare, la persona che a breve distanza li riprende. Certo, il video è particolarmente sgranato e di bassa qualità, quindi è probabile che la distanza fosse piuttosto ampia, ma c'è chi crede che anche questo sia un dettagli utile al complotto. Perché?

Perché a detta di molti quella ripresa nelle immagini non sarebbe Kate Middleton. Un adagio che si ripete allo stesso modo di quando erano state diffuse le immagini della principessa in auto con sua madre. Da quel video si nota una principessa piuttosto dimagrita, il che non dovrebbe stupire, visto che la Casa reale lo scorso gennaio ha annunciato l'esecuzione di un'operazione chirurgica addominale per la principessa del Galles. Un intervento che non è stato specificato di che natura fosse, ma che richiede una convalescenza molto lunga, visto che il ritorno ufficiale sulle scene della principessa è stato fissato per le settimane successive a Pasqua, il che significa uno stop di circa tre mesi per lei dagli impegni pubblici.