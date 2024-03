Avvistamento a sorpresa: Kate va a fare la spesa

Mentre non tendono a placarsi i pettegolezzi sul suo stato di salute Kate Middleton è stata avvistata domenica scorsa col marito in visita ad una delle sue aziende agricole preferite. Chi l'ha vista l'ha descritta sorridente e rilassata e si sa che ha trascorso la mattinata guardando i suoi tre figli impegnati in alcune attività sportive. Finalmente una buona notizia dopo le malignità suscitate dal pasticcio della foto ritoccata.

Secondo il Daily Mail, è improbabile che Kate torni a farsi vedere ufficialmente in pubblico prima del 17 aprile, il giorno in cui i bambini torneranno alla Lambrook School, vicino ad Ascot, una volta finita la pausa pasquale che nel Regno Unito dura quasi un mese. Domenica però, i media hanno fatto sapere che la Principessa non esclude di prendere parte alla messa domenicale di Pasqua unendosi alla tradizionale passeggiata di tutti i membri della famiglia, a Windsor. Sempre domenica il Sunday Times ha rivelato che i Principi del Galles potrebbero condividere in futuro maggiori informazioni riguardo allo stato di salute di Kate, seguendo l'esempio di re Carlo che ha subito informato i sudditi di avere un tumore. «Sia William che Kate si sono sempre dimostrati molto aperti - ha detto al Times una fonte - so che su questo vogliono essere il più chiari possibile, ma lo faranno quando si sentiranno pronti». La stessa fonte ha sottolineato come «nel caso di Kate, non esiste quasi nessuno al mondo la cui faccia, il cui corpo o il modo di vestire, vengano osservati e giudicati, più di lei. Quindi è ragionevole che non voglia venir trascinata in un gioco perverso sulla sua salute».

La fonte conosce la coppia dai tempi dell'università e ha dichiarato che la priorità del principe in questo momento è tenere al riparo Kate e i bambini dalla follia dei media. Pur non essendo ossessionato come il fratello Harry dall'esperienza della madre Diana, anche William è consapevole di quanto possano diventare invadenti e pericolosi fotografi e giornalisti. Notizie confortanti giungono infine da parte di Carlo che si dice deciso a presenziare a Trooping the Colour, la sfilata di giugno della fanteria britannica. Il monarca vuole essere presente a tutti i costi anche se, vista la sua malattia, forse dovrà restarsene seduto in carrozza anziché in sella al cavallo d'ordinanza come accadeva di solito.