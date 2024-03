Quel like sospetto della Ferragni: "Le persone abbandonano..."

Resta ancora tanta la curiosità dei fan dei Ferragnez, intenzionati a capire che cosa sia realmente accaduto ai loro beniamini e per quale ragione si sia verificata una frattura (apparentemente insanabile) all'interno della coppia più seguita dei social. Ogni dettaglio viene esaminato con attenzione sia dai follower di Chiara Ferragni e Fedez, sia dai cacciatori di gossip. Tutto ruota attorno ai due coniugi, sempre più vicini alla separazione. Ed ecco che persino un like lasciato dalla Ferragni scatena ipotesi a non finire.

Chi ha abbandonato chi?

La domanda che più di tutte tormenta i fan è chi dei Ferragnez abbia deciso di troncare. In sostanza, chi ha lasciato chi? Nel corso delle settimane sono arrivate tante informazioni. Prima fra tutta, quella secondo cui la Ferragni e Fedez fossero in crisi da tempo. Il pandoro-gate, e il periodo difficile da esso innescato, non avrebbe fatto altro che velocizzare i tempi, mettendo in anticipo la parola "fine" a una relazione già compromessa.

Si è parlato di discussioni, liti anche accese. E' stato detto che Fedez dormiva già da tempo in una stanza vicino allo studio di registrazione nel mega-appartamento di CityLife, mentre moglie e figli stavano al piano di sopra. Ma, alla fine, da chi è arrivata la rottura? E' stata Chiara Ferragni a "cacciare" Fedez di casa, oppure è stato lui ad abbandonarla? A quanto pare ci sarebbe un indizio, notato dai fan, secondo cui sarebbe stata Chiara Ferragni ad essere abbandonata.

Fedez se n'è andato dall'appartamento di CityLife, e ora vive nella casa un tempo condivisa con l'ex Giulia Valentina in attesa di trovare una nuova sistemazione. Secondo indiscrezioni, il rapper sarebbe in cerca di una casa in affitto ed avrebbe anche fissato un tetto massimo di spesa, vale a dire 17mila euro al mese. La casa dovrebbe trovarsi sempre nel quartiere milanese di CityLife, così che l'artista possa stare vicino ai figli.

Quel "like" sospetto

Dopo essere stata a lungo in silenzio, Chiara Ferragni ha ripreso a comunicare con i suoi follower. Ed ecco che uno dei seguaci della ex Blonde Salad ha segnalato all'esperta di gossip Deianira Marzano un like che l'influencer ha messo a un post di Simone Carponi. L'esperto di zodiaco aveva pubblicato una frase relativa alla fine di una relazione, che dice: "Il mio terapeuta una volta ha detto 'Le persone non abbandonano chi amano, abbandonano chi stanno usando' e questa era tutta la verità di cui avevo bisogno" . Un post che è piaciuto alla Ferragni, tanto da farle lasciare un like.