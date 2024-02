"Giorni tosti", Chiara Ferragni si sfoga coi suoi followers

In attesa della diffusione del contenuto dell'intervista a "Che tempo che fa", programma televisivo condotto da Fabio Fazio su "Nove", che andrà in onda la prossima domenica 3 marzo, Chiara Ferragni torna a parlare nuovamente coi suoi followers. Si tratta della prima volta in cui l'influencer cremonese riappare in video dal momento della diffusione della notizia della rottura con Fedez e della probabile separazione.

Un momento complicato per Ferragni, a partire dallo scandalo del "pandoro gate", a cui hanno fatto seguito altre beghe, tra uova di pasqua e bambole della Trudi. Finita nell'occhio del ciclone, l'influencer è stata scaricata da numerosi brand con cui collaborava da anni, che non hanno visto di buon occhio le vicende legali in cui l'imprenditrice si troverebbe invischiata. A ciò si aggiunge anche la grande amarezza per l'emorragia di followers dai suoi social network: un fuggi fuggi generale da parte di coloro che sono detti delusi per via di quanto emerso dalle prime indagini condotte dalla procura della Repubblica di Milano. La presunta crisi coniugale con Fedez, con annessi i problemi che deriverebbero da una separazione, tra affidamento dei figli e suddivisione dei beni, non fa altro che acuire i malumori in casa Ferragni.

"Ciao ragazzi, è da un po' che non mi faccio sentire. Sono state delle giornate un po' toste, ma volevo salutarvi" , dice ai suoi fan in una storia su Instagram l'influencer cremonese. "Vi leggo sempre e volevo ringraziarvi perché mi sapete stare sempre molto vicini in qualsiasi momento della mia vita" . "Mi fa ridere una cosa che ho letto" , aggiunge ancora, riferendosi a un messaggio ricevuto sui social: "Questo è l’anno del Toro, in teoria, ma mi sembra che tutto sia tranne che un bell’anno, per ora" . "Però rimaniamo positivi", commenta ancora. Qualcuno tenta di rincuorarla, ricordandole che dopo il temporale esce sempre l’arcobaleno. "Non sai quanto lo aspetto" , replica Ferragni.

Frattanto emergono alcune indiscrezioni relative alla crisi con Fedez. Stando a quanto riportato sal settimanale Oggi, ci sarebbero delle frizioni tra i due da mesi. Il cantante da tempo dormiva in una stanza vicina allo studio di registrazione al piano di sotto, mentre la moglie stava al piano di sopra insieme ai bambini. L'inizio della crisi a dicembre, poco dopo l'esplosione del "pandoro gate": Fedez avrebbe preteso invano il licenziamento del manager Fabio Maria Damato, molto vicino alla Ferragni.