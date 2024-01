Suv in sosta vietata nel cuore di Milano. Chiara Ferragni si giustifica così

Non c’è pace per Chiara Ferragni. L’influencer cremonese – ormai da diverse settimane al centro della cronaca per la vicenda del Pandoro gate – è stata ancora una volta la destinataria di un “regalino” da parte di Striscia La Notizia. Stavolta, però, non le è stato recapito l’ennesimo Tapiro d’Oro, ma la famosa “merdina”, l'oggetto che Vittorio Brumotti è solito consegnare a chi occupa la strada in posti riservati a disabili o ai pedoni. Il motivo? Il Suv della Ferragni era parcheggiato in sosta vietata nel cuore di Milano con le quattro frecce.

La reazione di Chiara Ferragni

Come anticipato, dopo il caos scoppiato per il Pandoro che ha fatto guadagnare all’influencer una serie di Tapiri da parte del tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia ha deciso di omaggiare nuovamente la moglie di Fedez. Così, le ha consegnato l’iconico "premio". A raggiungere Chiara Ferragni è stato il ciclista e volto televisivo di Finale Ligure, Vittorio Brumotti, che ha scovato il Suv dell’imprenditrice digitale in sosta vietata con le quattro frecce nel cuore del Quadrilatero della moda milanese, in via Monte Napoleone.

È per questo che l’inviato di Striscia non ha potuto fare a meno di raggiungerla, facendole notare che “non si lascia l'auto così”. Dal canto suo, l’influencer – che probabilmente in questo momento non avrà la benché minima voglia di essere protagonista anche di altre polemiche – ha risposto lapidaria: “Hai ragione”.

Chiara Ferragni e il Pandoro gate

Nel frattempo, nonostante la Ferragni – dopo un lungo silenzio – sembrerebbe essere ritornata a condurre la sua vita tra social e impegni vari, continua a far discutere il caso del Pandoro. È per questo che, dopo la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati per truffa aggravata, è arrivata una nota ufficiale diffusa dai suoi legali in cui si dice pronta a rivelare tutta la sua verità sulla vicenda. “Chiara Ferragni è pronta a parlare e risponderà esclusivamente ai magistrati” si legge nella nota.

Poi prosegue: “In seguito a continue sollecitazioni ricevute da vari organi di informazione Chiara Ferragni, anche in qualità di amministratore delegato di Tbs Crew Srl e di Fenice Srl ribadisce che risponderà esclusivamente alle autorità competenti a cui conferma la propria fiducia ed è a loro disposizione per chiarire quanto accaduto”. Insomma, a quanto pare, questo non sembra essere un bel periodo per i Ferragnez che, in un modo o in un altro, si ritrovano sempre a dover dare qualche spiegazione; forse, questa volta, anche più di una.