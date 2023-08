"Spiaggia libera? Falso". La foto a Ibiza di Chiara Ferragni scatena la bufera

I Ferragnez a Ibiza hanno trovato il modo di scatenare l'ennesima polemica. Dopo avere fatto infuriare il popolo dei social per la solita foto scattata sul dirupo da uno dei posti più suggestivi dell'isola spagnola, Fedez e Chiara Ferragni sono stati bersagliati di critiche per lo scatto fatto sulla spiaggia libera, mentre la comitiva era intenta a prendere il sole insieme ad altri bagnanti.

L'idea che la coppia abbia scelto la scomodità di una spiaggia di ghiaia senza lettini piuttosto che gli agi e i lussi, ai quali sono abituati, non ha convinto i follower della Ferragni. Così, sotto al suo ultimo post pubblicato su Instagram, si è scatenato il putiferio. " Quando nessun resort ti invita a sbafo e finisci sulla spiaggia libera pur essendo milionaria, per principio, combattendo capitalismo e patriarcato ", ha ironizzato un utente commentando le foto di Chiara - nelle quali si vedono anche i figli Vittoria e Leone e alcuni amici dell'influencer - seduta su un asciugamano in mezzo ad altre persone su una spiaggia libera di Ibiza.

La polemica social

L'ironia e il sarcasmo, però, hanno lasciato ben presto spazio a commenti di critiche e l'imprenditrice cremasca è stata accusata di essere falsa. " Spiaggia libera...non fatemi ridere!!! Che falsità!", ha scritto una follower, mentre un’altra ha aggiunto : "Ma secondo voi davvero va in spiaggia libera?". Qualcuno ha addirittura accusato Chiara Ferragni di avere scelto di condividere su Instagram le foto dalla spiaggia libera solo per attirare l'attenzione: "Sei nella spiaggia libera solo per fare notizia" . E i commenti negativi si sono accumulati con il passare delle ore.