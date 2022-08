"Un ragazzo è morto...": polemica per la foto di Fedez e Ferragni

L'ultimo video pubblicato da Chiara Ferragni e Fedez su Instagram ha scatenato una dura polemica. La coppia si è immortalata sul punto più alto dell'isola di Ibiza con foto e video da brivido a strapiombo su un precipizio senza dotazioni di sicurezza né scarpe adatte al tipo di terreno. E su Instagram sono piovuti migliaia di commenti di disapprovazione, compreso quello della madre di Chiara Ferragni, che ha definito " azzardato " il gesto della coppia.

Una polemica non sterile visto il recente dramma consumatosi in Veneto, dove un escursionista 30enne è morto precipitando in un burrone nel tentativo di recuperare il cellulare della fidanzata caduto dopo un selfie. Fedez e Chiara Ferragni si sono affidati a un'agenzia che organizza escursioni a Ibiza e dopo una camminata di circa un'ora hanno raggiunto il punto più alto e spettacolare dell'isola spagnola. Per mantenere vivo il ricordo dell'esperienza, la coppia si è fatta fotografare e filmare sul punto più estremo, letteralmente a strapiombo nel vuoto. Il video è stato puntualmente condiviso sulle rispettive pagine dai Ferragnez e il popolo del web li ha duramente criticati per il cattivo esempio dato: " Potevano evitare. Anzi dovevano evitare. Anche perché poi tanti ragazzi simulano queste situazioni. E poi anche perché a casa hanno due bimbi che aspettano", "Quando due come loro sono così tanto seguiti hanno il dovere di non pubblicare cose pericolose. Perché ci sono ragazzi che poi fanno cos’è veramente pericolose per imitarli", "Sapere che avete un grandissimo potere di ipnosi su tanti adolescenti. Io credo che non è stata una buona cosa fare un video così per immortalare il tramonto, tanti ragazzi vorranno copiarvi e non credo sia molto sicuro ".

Il luogo è accessibile a tutti e con le guide del posto effettuare foto e video simili è molto facile, ma postare situazioni al limite come queste, dopo gli ultimi drammi, è sembrato a tutti di cattivo gusto. Oltre a accusare il rapper e l'imprenditrice digitale di dare un cattivo esempio, infatti, gli internauti hanno anche puntato il dito contro la coppia per la loro mancanza di rispetto: " Eviterei questi post dopo che un ragazzo è morto per un selfie su un posto pericoloso. Per favore evitiamo che qualcuno emuli e ci rimetta la vita", "Poi i giovani cercano di fare come loro e intanto c'è gente che x fare selfie particolari ci lascia la vita ..punto ".