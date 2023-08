Dalla Ferragni a Belen Rodriguez: la costosa moda delle vitamine in vena

Si chiamano Vitamin Drip, cioè flebo a base di booster di vitamine, e stanno spopolando tra i vip. Il trend non è recente, anzi, ormai è diventato parte di una routine beauty alla quale i personaggi famosi stentano a rinunciare. Quasi come andare dal parrucchiere o dall'estetista. Ma è nell'ultimo periodo che i volti noti italiani hanno cominciato a condividere il loro segreto di bellezza sui social network, mostrandosi con gli aghi nelle vene pronti a ricaricarsi e dare una sferzata di energia alla pelle e all'organismo.

Il trend americano

Negli States la moda è partita nel 2019, quando alcune star planetarie come le sorelle Kardashian, Rihanna e Paris Hilton hanno ammesso di assumere vitamine in quantità elevate attraverso l'infusione per vena. Medicina rigenerativa, è stata definita in America, una cura che garantisce un booster energetico straordinario grazie alle flebo di vitamine e sostanze nutritive detox. Le richieste si sono moltiplicate e l'offerta, come era prevedibile, anche; così sono nati i Drip Bar, dove in un'ora è possibile farsi una flebo arricchita di sostanze idratati e vitamine.

L'ozono terapia di Belen e Chiara Ferragni

In Italia la tendenza è arrivata pochi anni fa, nel 2020, e ha conquistato subito Belen Rodriguez e Chiara Ferragni. La showgirl argentina e l'influencer cremasca hanno svelato di essere ricorse alle flebo di vitamine, pubblicando foto e video del trattamento sui propri profili Instagram. Le immagini colpirono così tanto i fan da costringere le due a chiarire che si trattava di ossigeno-ozonoterapia, una variante delle Vitamin drip a base di ozono. Belen Rodriguez ringraziò pubblicamente il dottor Bonaccordo per averla rimessa a nuovo dopo alcune sedute di infusioni endovenose.

Beauty infusion di vitamine

Gli ultimi in ordine di tempo ad avere svelato il proprio segreto di bellezza sono stati Melissa Satta e Tommaso Zorzi. La conduttrice di Milan Chanel si è mostrata su Instagram con la flebo alcune settimane fa, mentre l'ex vincitore del Gf Vip nelle scorse ore e le foto dell'ago nel braccio hanno scatenato il panico tra i suoi fan. " Raga tranquilli non è successo niente, sto facendo una flebo di vitamine: glutatione, omega 3, una bella bomba, dovreste farlo anche voi. In America vanno un sacco ti puliscono un po' il sangue, ti aiutano" , ha chiarito l'influencer milanese su Instagram, parlando delle beauty infusion di vitamine, alle quali ha dovuto fare ricorso al rientro da un impegno di lavoro a Londra.

I benefici delle vitamine e dell'ozono per vena