"Sta dicendo delle ca...". Ferrero sbotta e se ne va dallo studio

Si è chiusa con il botto l'ultima stagione di Belve e non parliamo di ascolti. Il programma della seconda serata di Rai Due si è concluso con l'intervista all'eclettico Massimo Ferrero. L'ex patron della Sampdoria non ha avuto peli sulla lingua nel rispondere alle domande pungenti della Fagnani, ma in alcune occasioni ha perso letteralmente il controllo. E l'uscita di scena dallo studio è stata decisamente burrascosa.

L'intervista

Nella mezz'ora di intervista, Massimo Ferrero ha parlato a 360° gradi della sua vita professionale e privata. Dallo scontro con i tifosi della Sampdoria (" A Marassi mi insultano perché ho detto che il loro inno non era bello, ma non me ne è fregato un cavolo, perché i tifosi si sentono padroni delle società, venissero a lavorare") al suo modo di essere ("Dicono che sono un seduttore, piaccio alle donne, in particolare il mio fascino le conquista "). Ma è stato quando la Fagnani è tornata sui suoi trascorsi politici che la situazione è degenerata.

L'ira di Ferrero

L'ex patron della Samp prima ha rivendicato il suo passato: " Sono sessantottino e andavo a fare le guerre a Battipaglia quando lei non era ancora nata". Poi, quando la conduttrice gli ha fatto notare di avere cambiato più volte idea in politica, passando da destra a sinistra con facilità, Ferrero è sbottato: "Lei sta dicendo un po' di cazzate, non so se gliel'ha dette qualcuno ma io non ho mai cambiato idea, poi dopo il muro di Berlino è finita quell'idea che avevo io, quindi ora sono Meloncino, stimo la Meloni perché è un talento naturale ". La padrona di casa ha tenuto testa all'ospite ma poi ha voltato pagina, passando ad altre domande.

L'uscita dallo studio