"Il segreto delle mie Belve? Che non fingono"

Su RaiPlay è il terzo programma più scaricato. Su Tik Tok e Twitter raggiunge milioni di visualizzazioni. A dimostrazione che uno show può essere vitale anche se nella fruizione classica televisiva non fa il botto. Insomma Belve è una delle trasmissioni di Raidue che, nonostante la rete sia in difficoltà, riesce a trovare il favore del pubblico. Le interviste di Francesca Fagnani provocano discussioni in ogni puntata e vanno oltre la visione del martedì e mercoledì in seconda serata.

Dunque, Francesca, come vivi questa stagione autunnale complicata per il canale in cui vai in onda?

«Io posso parlare per la mia trasmissione. Non solo sono contenta di come vanno gli ascolti lineari - per esempio abbiamo raggiunto il 6% martedì scorso - ma anche per i numeri sui social che dimostrano soprattutto il gradimento dei giovani. E intercettare questa parte della platea è la missione del secondo canale».

Beh, le tue interviste si prestano a essere guardate a spezzoni on demand.

«Assolutamente. Sono molto commentate in diretta. Gli ospiti stessi alzano la palla ai social. Ma poi anche in differita ci sono tantissime interazioni e questo mostra che strumento prezioso sia RaiPlay».

Raidue fa fatica a trovare una nuova strada...

«È una situazione molto complicata. Non si può rifondare una rete in due o tre mesi, ci vuole tempo e perseveranza. Soprattutto quando si prova a sperimentare nuovi programmi come il mio, quello di Cattelan e quello di Stefano De Martino - Bar Stella, a dicembre -. Ma da qualche parte si deve cominciare. E bisogna pesare gli ascolti per quello che valgono anche in differita e sul web perché danno visibilità ai programmi».

Cosa pensi del flop di «Che c'è di nuovo» di Ilaria D'Amico?

«Non mi permetto di giudicare, non è compito mio. Da presentatrice che si è ritrovata due anni fa nella stessa situazione (Seconda linea che co-conduceva insieme ad Alessandro Giuli venne sospeso dopo solo due puntate, ndr) dico solo che il giovedì è una serata complicatissima dove ci sono già in onda in concorrenza due programmi con una profilazione ben precisa e un pubblico assiduo».

Intanto tu come andrai avanti? Chi ci sarà nelle prossime puntate?

«Di sicuro J-Ax: con lui (le interviste sono registrate) c'è stato lo scontro più teso di questa stagione. E poi Anna Bernardini De Pace, Rocco Siffredi e Anna Foglietta».

Chi sceglie di venire da te deve mettere in conto di aprirsi sinceramente.

«Sì, ormai lo sanno. Non ha senso provare a fingere in un programma come il mio. Quando si accende la luce rossa delle telecamere scatta quasi una magia e le persone si mettono in gioco».