"Ha nascosto la liberatoria ed è scappato": la confessione della Fagnani

Belve, la trasmissione di Rai Due condotta da Francesca Fagnani, torna a macinare vittime. Dopo Elettra Lamborghini (che lo scorso anno ha bloccato la messa in onda della sua intervista) un altro volto noto ha scatenato il caos negli studi del programma: Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria. La Fagnani pensava di avere portato a casa l'intervista, ma alla fine della registrazione è successo il finimondo: " Mi chiede di tagliare una domanda e dico no. Diventa una furia, mi viene quasi addosso e si nasconde la liberatoria dentro la camicia, scappando". Una sceneggiata che i telespettatori potrebbero non vedere mai in tv a meno che la Rai non voglia "subire la prepotenza dell'ospite ", ha detto la Fagnani al Corriere. Si accettano scommesse.

È stata un'amara uscita di scena quella di Elenoire Ferruzzi dal Grande fratello vip. Eliminata dal pubblico con un televoto flash per il suo pessimo comportamento nella Casa, fuori dal reality l'icona trans si è trovata a fare i conti con la rabbia dei follower. " Dalla mia uscita dal Gf sono iniziate minacce di morte, intimidazioni, insulti rivolti anche alla mia famiglia. Soprattutto a mia madre che è finita in ospedale grazie a voi. Siete lo specchio di un'Italia che condanna il bullismo ma che poi fa peggio. Quindi quale sarebbe la differenza? ", ha scritto su Instagram la Ferruzzi, denunciando l'attacco degli hater. Magari le scuse a Nikita potrebbero placare gli animi.