“È stata una stagione dura”. Fedez torna sui social e attacca: ecco a chi si riferisce

Nessun accenno al "pandoro-gate", nessun riferimento a sua moglie o al periodo natalizio. Fedez è tornato sui social per parlare di Muschio selvaggio, il podcast lanciato con Luis Sal, col quale ora ha aperto un contenzioso legale. Un contenuto obbligato per il rapper, che dopo aver inanellato una serie di inesattezze nel tentativo di difendere Chiara Ferragni, inesattezze smentite dal ministero della Cultura e da Regione Lombardia, è dovuto tornare sui social per "tirare" la sua creatura.

" È stata una stagione dura ", si legge nel post di Muschio selvaggio che è stato condiviso da Fedez nelle sue storie. L'appuntamento col podcast, che riesce a ospitare ospiti di primo piano del panorama nazionale per un dialogo sui più svariati temi, tornerà l'8 gennaio " Con una puntata devastante ". Il rapper non fa post, resta in silenzio e non commenta più il caso Balocco. Se l'affare inizialmente sembrava essere la solita faccenda social capace di di sgonfiarsi in pochi giorni e col solito metodo, ossia sparizione, ritorno con tema sociale/bambini, vittimismo sull'hating web e ritorno alla normalità, stavolta è ben diverso.

Inutile il video di scuse dell'influencer con la tuta grigia, in cui annuncia una donazione di un milione di euro all'ospedale Regina Margherita di Torino e in cui avanza come giustificazione delle operazioni commerciali poco chiare ipotetici errori di comunicazione. Come a dire che lei ha sbagliato ma che sono stati gli altri a capire male. Un approccio che non piace e che ha peggiorato le cose per l'influencer, che da quel momento ha preferito sparire, anche perché ora la procura ha aperto un fascicolo conoscitivo, senza indagati e senza ipotesi reato, che potrebbe però trasformarsi in un fascicolo con l'accusa di frode in commercio.