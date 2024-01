Dopo lo stalker un altro uomo perseguita Sabrina Salerno: "Lo trovo in tutti gli aeroporti"

"Ultimamente sto facendo collezione di situazioni strane". Così Sabrina Salerno ha esordito ai microfoni de I Lunatici, la trasmissione radiofonica condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Rai Radio2. La showgirl ha festeggiato l'arrivo del 2024 in piazza a Lucca, ospite d'onore della festa di fine anno organizzata dall'amministrazione comunale e nella notte ha salutato il pubblico de I Lunatici, intervenendo in diretta.

L'ultimo anno tra alti e bassi

"È stato un anno di alti e bassi, ma tutto sommato positivo" , ha detto Sabrina Salerno in collegamento telefonico, parlando del difficile momento attraversato con il figlio: "S tava per entrare in aeronautica, non ci è riuscito per una cosa fisica che sta risolvendo, l'anno prossimo ci riproverà. Non è stato un momento facilissimo. Stimo molto mio figlio. Sono una madre ingombrante per il mestiere che faccio ". Durante l'intervento radiofonico, però, la showgirl è tornata a parlare anche della complicata situazione personale, che sta vivendo da oltre due anni a causa di uno stalker.

La stalker che la perseguita dal 2021

Si tratta di una donna francese con gravi problemi psichici, che sostiene di essere sua moglie nonostante la Salerno non l'abbia mai vista prima del 2021, anno nel quale ha iniziato a seguirla e minacciarla. " Me la sono ritrovata ovunque, anche nei pressi di casa e la sottoposero a Tso" , ha raccontato di recente Sabrina in una intervista rilasciata a La Stampa, svelando di avere denunciato la donna più volte sia in Italia sia in Francia ma di non avere risolto ancora la situazione. " Spero e mi auguro che non sia pericolosa, ma non lo posso sapere. Viviamo in un mondo un po' folle. Le persone non stanno tutte bene, c'è un potentissimo malessere, le persone che stanno male, che soffrono di malattie mentali, sono un po' allo sbando ", ha detto a I Lunatici Sabrina, aggiungendo: " Certo non è piacevole sapere che una persona si aggira nei pressi di casa tua e va ovunque a cercarti" .

L'uomo che la segue in aeroporto