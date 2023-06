La Cavagna, le frecciate, la causa: ecco perché Sabrina Salerno ha fatto la perizia al seno

La storia della perizia medica al seno, alla quale Sabrina Salerno si è sottoposta, sta tenendo banco sul web da ore. Quella che sembrava essere una smentita buttata là, si è rivelata essere invece una replica diretta e mirata nei confronti di Angela Cavagna, ex collega e - a quanto pare - ex amica della Salerno. Così la vicenda ha preso tutta un'altra piega, quella dello scontro a distanza.

L'antefatto

A costringere Sabrina Salerno a ricorrere a una perizia medica sono state le recenti dichiarazioni rilasciate da Angela Cavagna, l'infermiera sexy di Striscia la Notizia diventata famosa negli anni '90, al Corriere della Sera. Negli scorsi giorni, punzecchiata dal giornalista del quotidiano, l'ex showgirl era tornata a parlare della vicenda che vide protagoniste le due donne anni fa. La Cavagna ha sempre sostenuto che il seno della collega fosse rifatto, dicendosi tuttora convinta del fatto (motivo per il quale anni fa Sabrina la portò in tribunale). " Ma era la verità, perché mentire? Siamo di Genova, la conosco da quando aveva 16 anni, bellissima ragazza, ma lì davanti non aveva granché", ha risposto al quotidiano la Cavagna, proseguendo : "Non ho mai capito quelle che vanno dal chirurgo — e non c'è niente di male — ma poi dicono che è tutto naturale" .

L'ultima stoccata