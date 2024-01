La star di Beverly Hills, Ian Ziering, aggredito e picchiato in strada in pieno giorno

Ascolta ora: "La star di Beverly Hills, Ian Ziering, aggredito e picchiato in strada in pieno giorno"

Calci, pugni e addirittura colpi sferrati con un casco. È stata violentissima l'aggressione di un gruppo di motociclisti ai danni di Ian Ziering, il popolare attore della serie cult Beverly Hills. La scena di quanto avvenuto in strada in pieno giorno il 31 dicembre a Hollywood è stata immortalata dall'obiettivo del telefonino di un passante e la notizia è diventata di dominio pubblico nel giro di poche ore. Subito dopo l'aggressione l'interprete di Steve Sanders ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram, dove ha parlato del crescente clima di insicurezza che si respira a Los Angeles a causa di bande di teppisti.

Cosa è successo a Ian Ziering

La notizia della violenta aggressione subita dalla star di Beverly Hills 90210 Ian Ziering è iniziata a circolare sul web nel tardo pomeriggio di San Silvestro, quando il video della rissa in strada è stato pubblicato dal sito TMZ. Nelle immagini si vede l'auto dell'attore ferma in coda sulla Hollywood Boulevard, una delle strade principali di Los Angeles. All'improvviso una serie di minimoto sfreccia accanto alle vetture e una di queste urta il Suv di Ian Ziering, che esce dall'auto per verificare eventuali danni. La ripresa amatoriale non mostra l'inizio della rissa, ma quando l'obiettivo torna sull'auto dell'attore, Ian Ziering è già circondato dalla banda di motociclisti che, ancora con il casco in testa, lo aggredisce con violenza. L'attore viene preso a calci e pugni e nel difendersi, cerca di scappare dall'altra parte della strada, dove ignari cittadini assistono attoniti alla scena. Secondo quanto riferito da Tmz, la vicenda si è conclusa con Ziering che è rientrato in macchina e se n'è andato senza che la polizia venisse allertata. Con lui a bordo c'era la figlia Mia Loren.

Le parole di Ian Ziering dopo l'aggressione