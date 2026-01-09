Stefania Orlando derubata nel sonno: "Vi racconto cosa è successo"

Una notte come tante si è trasformata in un incubo per Stefania Orlando. La showgirl è stata derubata nella sua abitazione a Roma Nord mentre dormiva, ignara di ciò che stava accadendo a pochi metri da lei. Era la notte tra l’1 e il 2 gennaio quando i ladri si sono introdotti nell’appartamento, forzando le finestre del salotto e scardinando le inferriate.

" Mi hanno rubato la cosa più importante: la serenità ", racconta oggi ancora profondamente scossa. " Pensavo che vivere a un piano alto, in una zona residenziale e con le inferriate fosse sufficiente. Mi sbagliavo ".

I rumori nella notte e la scoperta al mattino

Stefania Orlando era rientrata a Roma solo il giorno prima. Quella notte dormiva nella sua camera da letto, con la porta chiusa a chiave, quando intorno alle due ha sentito dei rumori sospetti. " Sembravano colpi metallici, come tubi che sbattevano ", ricorda. Ma non ha collegato subito quei suoni a un pericolo reale, pensando provenissero dall’appartamento sovrastante.

Solo al risveglio è arrivata la scoperta, le inferriate del salotto spalancate, la porta aperta e le chiavi di casa sparite. Un’immagine che le ha provocato un brivido difficile da dimenticare. " Se non avessi avuto l’abitudine di chiudermi sempre in camera, separando la zona notte, oggi forse racconterei una storia diversa ".

Nessun bottino, ma un trauma profondo

Paradossalmente, i ladri non hanno portato via oggetti di valore. " Niente gioielli, niente televisori, niente argenteria ", spiega la showgirl. Ma la perdita più grande è stata emotiva. " Avrei preferito che portassero via qualcosa di materiale. Invece mi hanno tolto la tranquillità, la sicurezza di sentirmi al riparo in casa mia ".

Secondo quanto riferito dai carabinieri al momento della denuncia, queste bande prendono spesso di mira la zona notte, dove di solito si conservano beni preziosi. In molti casi, i proprietari vengono addirittura addormentati. " Probabilmente – riflette Orlando – hanno visto che la zona notte era chiusa e hanno desistito. Senza saperlo, la mia presenza li ha fermati, ma questo rende tutto ancora più spaventoso ".

“Ora casa mia è un bunker”

Dopo il furto, nulla è più come prima. Stefania Orlando ha fatto installare un nuovo sistema di allarme, telecamere e serrature rinforzate, comprese quelle del portone condominiale. " Stanno cambiando tutto, perché andando via si sono portati le mie chiavi ", ha spiegato sui social. Ma la protezione tecnologica non basta a cancellare la paura. " Non riesco più a dormire da sola – confessa –. I miei amici si alternano per farmi compagnia. La mia casa ora è una specie di bunker" .

Il racconto in tv e le critiche sui social

Nei giorni successivi, Orlando ha raccontato quanto accaduto anche in televisione, ospite di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo. Un racconto lucido, composto, che però ha suscitato anche qualche commento polemico online. A chi ha messo in dubbio la gravità dell’episodio, la showgirl ha risposto con fermezza: " Ho raccontato quello che è successo con il sorriso, ma questo non significa che non sia stata traumatizzata. Non tutte le emozioni si manifestano piangendo. Il fatto che io sia ancora scossa è reale ".

L’avvertimento: “Attenzione a ciò che pubblicate sui social”

C’è un dettaglio che oggi assume un peso particolare. Il giorno prima del furto, Stefania Orlando aveva postato una foto da Firenze, dove si trovava per lavoro. " Forse hanno pensato che non fossi in casa – osserva –. I social possono diventare una fonte di informazioni preziose per chi ha cattive intenzioni ". Per questo lancia un appello: " Non diamo in pasto la nostra vita online. Senza volerlo, possiamo facilitare chi vuole approfittarsene ".

I furti ai vip e l’allarme sicurezza a Roma

Quello subito da Stefania Orlando non è un caso isolato. Negli ultimi mesi, diversi personaggi famosi sono stati presi di mira a Roma, da Fiorello, derubato nella sua abitazione sulla Camilluccia con un bottino da circa 300mila euro, fino a Valentino, la cui boutique di piazza di Spagna è stata colpita più volte, oltre al tentato furto nella sua villa.

Una paura che resta

A distanza di giorni, Stefania Orlando continua a fare i conti con

Non mi hanno portato via oggetti

ma mi hanno lasciato addosso una ferita che ci vorrà tempo per rimarginare

quanto accaduto. Le luci delle telecamere si spengono, ma la paura resta. "– conclude –".