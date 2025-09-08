Stefano Oradei, brutto incidente in moto: l'ex maestro di Ballando con le stelle finisce in ospedale

Sono state ore di apprensione quelle vissute dalla famiglia di Stefano Oradeia seguito del terribile incidente stradale, di cui il danzatore è stato vittima alcuni giorni fa. L'ex maestro di Ballando con le stelle è stato investito da una vettura mentre si trovava a bordo del suo scooter e è finito in ospedale con ferite importanti. La notizia dell'incidente si è diffusa sul web negli scorsi giorni e il silenzio social del ballerino professionista ha fatto preoccupare i fan almeno fino a poche ore fa, quando Oradei ha rotto il silenzio, pubblicando una nota nelle storie del suo account Instagram per parlare dell'accaduto.

Cosa è successo

Dopo giorni di assenza dai social Stefano Oradei ha pubblicato un messaggio per i suoi follower, nel quale ha spiegato di essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua moto: " Sono stato vittima di un incidente in scooter per questo ho avuto giorni di silenzio social. Purtroppo l'impatto è stato forte e l'auto che mi ha preso ha fatto una manovra a dir poco folle. Sono in corso tutte le verifiche". Poi ha parlato delle sue condizioni di salute: "Ho una prognosi impegnativa ma sono fortunatamente rientrato a casa dopo tutti i controlli in ospedale. Sono a casa grazie al cielo con mia moglie e i ragazzi, vi aggiornerò". Dopo avere ringraziato i fan e i familiari per essere stati al suo fianco in questo drammatico momento, il danzatore professionista ha silenziato nuovamente i suoi canali social per tornare a occuparsi della sua salute.

Le parole di Manila Nazzaro

Vista la gravità dell'accaduto la dinamica dell'incidente è ora al vaglio delle autorità, ma non è chiaro come siano andati i fatti e quali ferite abbia riportato Oradei. Le parole del danzatore - che ha parlato di "prognosi importante" - rivelano che ci vorrà tempo prima che possa tornare a stare bene.

Siamo stati fortunati. Sei forte amore mio, piano piano tornerà tutto come prima

Nel frattempo la moglie del ballerino, l'ex Miss Italia, gli ha dimostrato tutta la sua devozione e vicinanza, condividendo a sua volta il messaggio di chiarimenti sulla sua pagina Instagram e aggiungendo un messaggio d'amore per il marito: "". È probabile che nei prossimi giorni Stefano Oradei torni sui social per raccontare più nel dettaglio la dinamica dell'incidente.