Stefano Oradei, brutto incidente in moto: l'ex maestro di Ballando con le stelle finisce in ospedale

I punti chiave
Sono state ore di apprensione quelle vissute dalla famiglia di Stefano Oradeia seguito del terribile incidente stradale, di cui il danzatore è stato vittima alcuni giorni fa. L'ex maestro di Ballando con le stelle è stato investito da una vettura mentre si trovava a bordo del suo scooter e è finito in ospedale con ferite importanti. La notizia dell'incidente si è diffusa sul web negli scorsi giorni e il silenzio social del ballerino professionista ha fatto preoccupare i fan almeno fino a poche ore fa, quando Oradei ha rotto il silenzio, pubblicando una nota nelle storie del suo account Instagram per parlare dell'accaduto.
Cosa è successo
Dopo giorni di assenza dai social Stefano Oradei ha pubblicato un messaggio per i suoi follower, nel quale ha spiegato di essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua moto: "Sono stato vittima di un incidente in scooter per questo ho avuto giorni di silenzio social. Purtroppo l'impatto è stato forte e l'auto che mi ha preso ha fatto una manovra a dir poco folle. Sono in corso tutte le verifiche". Poi ha parlato delle sue condizioni di salute: "Ho una prognosi impegnativa ma sono fortunatamente rientrato a casa dopo tutti i controlli in ospedale. Sono a casa grazie al cielo con mia moglie e i ragazzi, vi aggiornerò". Dopo avere ringraziato i fan e i familiari per essere stati al suo fianco in questo drammatico momento, il danzatore professionista ha silenziato nuovamente i suoi canali social per tornare a occuparsi della sua salute.
Le parole di Manila Nazzaro
Vista la gravità dell'accaduto la dinamica dell'incidente è ora al vaglio delle autorità, ma non è chiaro come siano andati i fatti e quali ferite abbia riportato Oradei. Le parole del danzatore - che ha parlato di "prognosi importante" - rivelano che ci vorrà tempo prima che possa tornare a stare bene.Nel frattempo la moglie del ballerino, l'ex Miss Italia Manila Nazzaro, gli ha dimostrato tutta la sua devozione e vicinanza, condividendo a sua volta il messaggio di chiarimenti sulla sua pagina Instagram e aggiungendo un messaggio d'amore per il marito: "Siamo stati fortunati. Sei forte amore mio, piano piano tornerà tutto come prima". È probabile che nei prossimi giorni Stefano Oradei torni sui social per raccontare più nel dettaglio la dinamica dell'incidente.