"Stiamo vivendo qualcosa di molto bello". Madonia conferma la storia con Sonia Bruganelli

Angelo Madonia e Sonia Bruganelli sono la nuova coppia dell'estate. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, che li volevano sempre più vicini e affiatati, il danzatore professionista di Ballando con le stelle ha rotto il silenzio, confermando che l'intesa è forte e che il desiderio della coppia è quello di proteggere il loro sentimento dalla curiosità di stampa e fan.

Madonia e la Bruganelli

Nell'ultima intervista rilasciata a Novella2000 il danzatore siciliano ha preferito parlare della sua vita familiare e professionale, ma a domanda diretta sulla relazione con la Bruganelli, Madonia non è rimasto in silenzio e ha confermato: "Quello che stiamo vivendo è qualcosa di molto bello. In questo momento preferiamo viverlo così e proteggerlo". Per il resto bocche cucite, perché di mezzo ci sono personaggi (i rispettivi ex) e famiglie, ma soprattutto figli - due per Madonia e tre per la Bruganelli - da proteggere.

Gli incontri segreti

Che tra i due ci fosse del tenero gli amanti della cronaca rosa se n'erano accorti da tempo. Da settimane sulle riviste di gossip si parlava di incontri segreti, serate trascorse tra chiacchiere e aperitivi e frequentazione assidua. Lo scorso maggio la coppia era stata addirittura paparazzata insieme a una delle figlie di lui a una mostra d'arte a Roma e i sorrisi e la complicità tra il ballerino e l'ex moglie di Bonolis non aveva lasciato dubbi sull'interessamento reciproco. Coinvolgimento che oggi trova finalmente conferma nelle dichiarazioni di Madonia a Novella 2000. Ma c'è di più.

Bruganelli a Ballando?

Secondo gli ultimi rumor, infatti, Sonia Bruganelli avrebbe accettato la proposta di Milly Carlucci di partecipare alla prossima edizione di Ballando con le stelle come ballerina e non per una sola notte. L'indiscrezione è stata rilanciata dal sito Tv Blog, che negli scorsi giorni ha rivelato: "Secondo quanto apprendiamo Sonia Brugnelli è nel cast ma non verrà messa in coppia con Madonia, che dunque non sarà il suo maestro di ballo".

A tal proposito Angelo Madonia ha alimentato i rumor, mantenendo la suspence sulla notizia senza però smentirla.

"So che la corteggiano da anni e chissà che questo non sia l'anno giusto", ha detto serafico a Novella2000. Ma per capire se davvero l'opinionista di Mediaset scenderà ina partire dal prossimo settembre si dovrà ancora attendere.