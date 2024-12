"Sto cercando di farmi aiutare": la confessione di Arianna David

Ascolta ora 00:00 00:00

Intervistata da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, l'ex Miss Italia Arianna David ha iniziato a parlare soprattutto del problema che riguarda l'alimentazione che si porta dietro da molti anni e che aveva già affrontato nella precedente ospitata di un paio di mesi fa, ma con un racconto ancor più dettagliato che ha toccato anche la sua sfera più intima e familiare.

La lotta contro l'anoressia

" Non è facile ma parlarne anche pubblicamente può aiutare tantissime persone che hanno la mia stessa problematica ", ha esordito la 51enne conduttrice tv e attrice. " Mi è stata diagnosticata l'anoressia nervosa ", ha dichiarato David, spiegando che viene seguita e aiutata da un centro per disturbi alimentari. " Non è che non mangi nulla ma le proteine mi spaventano, mangio molto raramente carne e pesce. Cerco di integrare queste mancanze con gli integratori ". Il problema dell'alimentazione può avere dietro diverse cause, come ha elencato la Toffanin: una vita dura, quella dell'ex Miss Italia, che ha dovuto crescere i figli da sola trovandosi anche in gravi difficoltà economiche.

I problemi familiari

" Una donna molto arrabbiata con me stessa e la vita, qualche sconto me lo poteva fare... ", afferma Arianna David. " Nel giro di pochi giorni ho dovuto fare un trasloco e vivere a Roma", accennando al fatto che il padre dei bambini aveva avuto un grave problema finanziaro e giudiziario. " Può succedere a tutti una disgrazia sul lavoro ma non può succedere a nessuna donna di avere una persona accanto che non si prenda cura di lei e di due ragazzini piccoli ", accennando al fatto di essere stato un "capriccio", un "giocattolo". " Lui era gentilissimo, educatissimo, di una cultura incredibile. Io stavo molto bene. Io in quegli anni lì ho perso molto peso dopo la prima gravidanza ma può succedere. Avevo un'alimentazione corretta, mangiavo tutto sempre attenta alla mia palestra ma dopo che lui ha fatto quel gran caos a me forse è mancato il pavimento sotto i piedi. Ho sentito il vuoto più totale" .

Il rapporto con la madre

A tutto questo bisogna aggiungere i rapporti conflittuali di Arianna David con la madre che non ha visto per sette anni fino allo scorso mese di gennaio. " Non siamo due donne che ci confrontiamo molto, c'è stata un'incomprensione e ci siamo allontanate per sette anni ". Si sono riviste per un malore che ha avuto il padre ma in quell'occasione non hanno parlato del loro passato. " Non ce l'ho mai avuto con lei, l'amore per una madre non passa mai ". Per fortuna, però, adesso i rapporti sono migliorati anche con il fratello e la cognata.

Cos'è successo a uno dei figli

Nella parte finale dell'intervista a Verissimo, Arianna David svela qualcosa che non aveva mai detto prima e cioè dei problemi di salute di uno dei figli, con le prime avvisaglie quando era piccolo: dopo un percorso ospedaliero dalle analisi non era stato diagnosticato nulla di particolare. " Mi sono trovato di fronte un bambino con delle problematiche oggettive e una diagnosi che non è mai esistita. Mi hanno detto tutto il contrario di quello che si è verificato. Quest'anno a gennaio ha scelto di andare in un posto per capire cosa non stava succedendo.

Adesso è splendido, un ragazzo eccezionale. Un musicista, suona la chitarra elettrica, va all'università".

Questo medico ci ha rivelato quello che noi pensavamo e lui adesso è felice", racconta, ma senza svelare quale fosse la reale problematica del figlio. "