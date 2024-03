"Sui social siamo oggetto di morbosità e odio". Lo sfogo di Cecchi Paone

Il 22 dicembre scorso Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono uniti in matrimonio. Da oltre tre mesi la loro vita è diventata un ménage familiare con tanto di figlia (la piccola Melissa, che Antolini ha avuto da una precedente relazione) e cagnolino. L'attenzione che la coppia suscita, però, non è cambiata. A confessarlo è stato Cecchi Paone nell'ultima intervista rilasciata alla rivista Novella2000, dove ha parlato della morbosità dei social nei confronti della loro coppia.

Alessandro Cecchi Paone dopo le nozze

Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone, che il pubblico televisivo ha imparato a conoscere durante l'Isola dei famosi 2023, sono da poco rientrati dal viaggio di nozze e sulle pagine della rivista di gossip Cecchi Paone ha parlato della loro vita di coppia oggi, a pochi mesi di distanza dalle nozze: " Prima eravamo solo passione e fuoco, oggi - grazie a Melissa e alla nostra cagnolina - siamo anche tenerezza e accudimento" . Parlando della loro unione gay, però, il divulgatore scientifico ha spiegato che sui social network lui e Antolini finiscono spesso al centro di critiche e attacchi.

Gli attacchi sui social network

" Sul web siamo oggetto di morbosità, ma non solo anche aggressività e odio. C'è ancora molta omofobia con la quale fare i conti, tuttavia, dovendole sopperire io e Simone la esorcizziamo con una risata ", ha dichiarato Alessandro Cecchi Paone durante l'intervista. Poi ha fatto alcuni esempi di cosa scrivono gli utenti sotto ai loro post di coppia: "Ci scrivono "viva la "f..a" come se qualcuno minacciasse di togliergliela". In realtà i commenti sgraditi sotto ai post di Cecchi Paone sembrano essersi ridotti ai minimi termini negli ultimi tempi. Le foto con il marito Simone scarseggiano rispetto ai post dai contenuti più intellettuali. Rimangono in vista qualche sporadico " patetici ", che però è ben lontano dagli attacchi "omofobi", ai quali fa riferimento Cecchi Paone su Novella2000. Meglio pensare al futuro prossimo e remoto.

Il futuro di Antolini e Cecchi Paone

Al momento non c'è per la coppia un desiderio di allargare la famiglia con l'adozione di un figlio. Sebbene Cecchi Paone non abbia escluso la possibilità, parlandone apertamente in alcune interviste rilasciate tempo fa, il divulgatore scientifico oggi sta bene nella sua dimensione di marito e padre acquisito della figlia di Antolini. Per il resto, le pretese sono poche: "Tra vent'anni? Spero di essere felice e al fianco di Simone, che scherza preparandosi al ruolo di badante".