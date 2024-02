"Te li regalo io...". Emma Marrone aiuta la fan in difficoltà

Tempo di tour per Emma Marrone che dopo l'esperienza al festival di Sanremo è pronta a tornare a cantare dal vivo in giro per l'Italia. Nelle scorse ore la cantante salentina ha annunciato alcune date della sua prossima tournée estiva. Con un video pubblicato sui social network ha invitato i suoi fan ad acquistare i biglietti per assistere a uno dei suoi concerti estivi, ma il commento di una sua ammiratrice l'ha spinta a compiere un gesto inatteso.

Il commento della fan su Tik Tok

Nel suo ultimo post di TikTok Emma Marrone ha spronato i fan a seguirla in tour. Con un breve filmato ironico, la trentanovenne ha rivelato quali saranno alcune date dei suoi impegni dal vivo e sotto al post, in brevissimo tempo, si sono accumulati decine di commenti entusiasti. Tra i tanti commenti è comparso anche quello di una donna, che ha espresso dubbi sulla possibilità di potere assistere a uno dei suoi concerti a causa delle difficoltà economiche. "Speriamo che ce la farò, sono separata e ho 3 figli, con tutte le spese che ci sono in una casa. È il mio sogno vederti, ti voglio bene", ha scritto la donna sotto al post e le sue parole non sono sfuggite a Emma.

Il gesto di Emma e il precedente

La cantante non solo ha risposto personalmente alla sua fan, ma l'ha invitata ad assistere a un suo concerto gratuitamente. "Te li regalo io", ha scritto Emma Marrone sotto al commento della sua follower, scatenando la reazione commossa dei suoi fan. "Sei incredibile Emma", ha scritto una ragazza sotto al commento dell'artista salentina, mentre un altro follower sottolineava l'importanza del gesto compiuto da Emma: "Il tuo gesto...solo love". Non è la prima volta che l'ex talento di Amici va incontro ai bisogni dei suoi fan. Lo scorso novembre, quando Emma annunciò l'uscita del suo nuovo album "Souvenir", un fan raccontò di avere avuto problemi che gli impedivano di potere acquistare un biglietto per il tour e anche in quell'occasione Emma andò incontro al giovane. "Lei mi ha detto 'scegli una data e dammi il tuo nome che ti do gli ingressi per il concerto'. Io ovviamente le ho risposto di non preoccuparsi, ma lei ha insistito e ha inserito il mio nome nella sua lista di ospiti". Oggi come lo scorso novembre, Emma ha regalato un sogno a uno dei suoi fan.