"Ma questa...", "Mi chiamo Emma". Rissa tra Naike Rivelli e Emma Marrone

Il commento sgarbato della figlia di Ornella Muti, l'ira dei fan e la replica decisa di Emma Marrone. Tutto si è consumato nel giro di pochi minuti - e sotto gli occhi dei follower - sulla pagina Instagram della cantante salentina. A scatenare il botta e risposta tra Naike Rivelli e Emma è stata l'immagine di una pelliccia, indossata dall'ex cantante di Amici, e la miccia della rissa social si è accesa all'istante.

Il commento di Naike Rivelli

Nelle scorse ore Emma Marrone ha condiviso sui suoi canali social un'anteprima del video del brano, che porterà al festival di Sanremo, al via il 6 febbraio. "Hai preso fiato? -5 per Apnea", ha scritto la cantautrice, mostrandosi in video con una enorme pelliccia azzurra. Incuriositi dal contenuto social, i fan l'hanno subissata di commenti ma tra i tanti è spuntato anche quello di Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, che ha puntato l'attenzione sul vistoso capospalla indossato dall'artista. "Ma è fatta di animali questa roba addosso a questa?", ha scritto Naike con toni poco gentili e provocatori, tornando a farsi portavoce della battaglia contro l'uso delle pellicce vere.

La rabbia dei fan

I suoi toni poco educati ma soprattutto l'appellativo "questa", rivolto a Emma, hanno scatenato la rabbia dei sostenitori della cantante e la figlia di Ornella Muti è stata travolta dalle critiche. "A QUESTA. Non ce la fai a porre una domanda mantenendo un minimo di educazione? Emma è da sempre contro le pellicce vere", ha tuonato un utente, mentre un'altra replicava: "Ma poi a questa? Puoi sostenere le tue battaglie restando magari educata? Eppure dovresti conoscerle quelle vere viste le tue battaglie". Di fatto, sotto al post Instagram della Marrone si è accesa una durissima polemica e l'intervento di Emma non ha fatto altro che attirare ancora di più l'attenzione sulle parole di Naike Rivelli.

La risposta di Emma

Sotto al lungo elenco di commenti inferociti contro la figlia della Muti è comparsa anche la replica di Emma Marrone, che ha replicato a tono alla Rivelli. "Questa si chiama Emma piacere di conoscerti. La pelliccia è ovviamente e visibilmente finta. Amo molto gli animali e li rispetto. Un bacino tesoro", ha concluso la cantante sotto al suo stesso post. Già in altre occasioni Emma aveva replicato con fermezza agli attacchi social di hater e maleducati, ma mai fino a oggi aveva avuto un battibecco con un personaggio famoso e tutto a pochi giorni di distanza dall'inizio di Sanremo 2024, dove è data tra i favoriti.