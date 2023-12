Dentro o fuori: Chiara Ferragni prova l’all-in: ecco la nuova strategia

Il Natale degli sponsor di Chiara Ferragni è stato bruciato dal pandoro-gate. Le esperienze già programmate, i "5mila chalet" prenotati e tutti i momenti "instagrammabili" che l'influencer aveva già pianificato, anche perché tutti (o quasi) erano frutto di collaborazioni, sono saltati. Ma alle porte c'è il capodanno, altra occasione ghiotta per costruire contenuti e monetizzarli: ci sarà il ritorno? Quello di Fedez è sembrato il Natale di un "ragazzo padre", di sua moglie nemmeno l'ombra nelle (poche) storie condivise. Ci sono stati entrambi i figli, il cane Paloma, papà Franco, il rapper indagato, ma non la moglie. O meglio, di Ferragni si sente di sfuggita la voce in un post condiviso sul profilo del marito, ma di lei non c'è traccia.

"Esiste quello che ti mostro", è il mantra adottato da Fedez, che dopo tutto ha fatto la fortuna sui social insieme alla moglie proprio così. L'esibizione e l'ostentazione del lusso, di una vita da favola e patinata, avendo cura di celare accuratamente ciò che non è utile al racconto della perfezione, ha segnato la società recente e ora si mostra con tutte le sue crepe, che i protagonisti stanno cercando di nascondere ancora una volta. Dopo lunghe ore di interrogativi su Ferragni nelle giornate di Natale, pur nascondendola, Fedez ha voluto dimostrare che lei era lì. È il convitato di pietra al momento, prima del ritorno ufficiale bisogna studiare una strategia.

Il video "finto rubato" della Vigilia di Natale, studiato fin nei minimi particolari, è stato un primo passo ma non è stato certo sufficiente a cancellare il caso Balocco o a trasformare in empatia l'enorme quantità di risentimento nei confronti dell'influencer. Gli italiani le hanno sempre perdonato tutto, la sua ricchezza interessa relativamente poco, ma l'utilizzo della beneficenza per i bambini per arricchire il proprio conto personale è difficile da mandare giù. Ferragni ha provato a spendere in sua difesa quelli che considera crediti verso la società, ossia la beneficenza fatta in passato. Ma nemmeno quello ha funzionato. Ora, stando a La Stampa, l'esperta di comunicazione avrebbe deciso di affidarsi a un'agenzia di comunicazione per uscire dal caos. Che buffo corso hanno preso gli eventi. Una decisione forse obbligata ma con gravi ripercussioni sul futuro.